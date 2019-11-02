"Внезапно я потерял контроль": житель Венесуэлы на Румбуле познакомился с черным льдом

Один из водителей, который утром в пятницу ехал по улице Каудзишу в направлении центра Риги, убедился, что означает, когда машина внезапно теряет управление.

"Скорость была 65 километров в час, так как ограничение на этом участке составляет 70 км/час. Потому, что дорога была замерзшей. Я потерял контроль над транспортным средством, машина начала скользить, и я съехал с дороги", - рассказал водитель Volkswagen.

Передача отмечает, что мужчина по имени Алонсо Латвию только посещает, он приехал из Венесуэлы, где сильной зимы и вообще холодов не бывает. Похоже, мужчина еще не приспособился к латвийской погоде с соответствующим стилем езды и, к сожалению, незамедлительно за это заплатил. Машина перевернулась на крышу, но, на счастье, сам водитель не пострадал.

"Служба скорой помощи приезала, но со мной все в порядке. Я ехал один".