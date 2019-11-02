"Внезапно я потерял контроль": житель Венесуэлы на Румбуле познакомился с черным льдом

Одно из самых опасных явлений на дорогах в холодное время - так называемый черный лед или обледенение, которое на асфальте практически незаметно. Он не только осложняет езду, но и часто становится причиной аварии, сообщает передача Degpunktā.
Один из водителей, который утром в пятницу ехал по улице Каудзишу в направлении центра Риги, убедился, что означает, когда машина внезапно теряет управление.
"Скорость была 65 километров в час, так как ограничение на этом участке составляет 70 км/час. Потому, что дорога была замерзшей. Я потерял контроль над транспортным средством, машина начала скользить, и я съехал с дороги", - рассказал водитель Volkswagen.
Передача отмечает, что мужчина по имени Алонсо Латвию только посещает, он приехал из Венесуэлы, где сильной зимы и вообще холодов не бывает. Похоже, мужчина еще не приспособился к латвийской погоде с соответствующим стилем езды и, к сожалению, незамедлительно за это заплатил. Машина перевернулась на крышу, но, на счастье, сам водитель не пострадал.
"Служба скорой помощи приезала, но со мной все в порядке. Я ехал один".
Чтобы вернуть автомобиль на колеса, пришлось звать спасателей и эвакуатор. Скорее всего, у автомобиля деформированы конструкции кузова, поэтому ремонту она больше не подлежит.