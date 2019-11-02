В Кенгарагсе приготовление ужина пьяным мужчиной завершилось вызовом пожарных

Денис уже несколько лет живет один в Риге, на улице Маскавас. Его жена сейчас находится в тюрьме за преступные деяния. Мужчина из-за болезни потерял ногу и рассказывает, что справиться с бытовыми делами ему тяжело.

В четверг, 31 октября, он поставил на плиту греться сковородку с едой, однако забыл вовремя выключить под ней газ. В 17:00 соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных.

Мужчина рассказал, что на сковороде жарилась картошка. Сам он выпил и заснул, поэтому запаха горения не ощутил.

"Окна были открыты, и наверное поэтому другим показалось, что я здесь горю и что начался пожар или что-то подобное", - рассказал Денис.

Мужчина утверждает, что вместе с соседями в тот день употреблял алкоголь. Денис признает, что выпил так много, что потерял контроль над своими действиями на кухне. Сильное задымление от сковороды распространилось по всей квартире и попало в спальню хозяина. Так как мужчина надышался дыма, пожарные передали ему медикам. Сам Денис посчитал, что ехать в больницу не нужно.

Некоторые жители дома решили эвакуироваться, так как не знали, насколько сильным может быть пожар. Соседи говорят, что уживаются с Денисом не очень хорошо. У него вредные привычки и часто проходят громкие вечеринки.

"Много проблем. Я не говорю, что он не спокойный, с нами он не контактировал, но у него всегда там компания алкоголиков и наркоманов. Сам он, мне кажется, такой же", - рассказала соседка.