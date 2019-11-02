Рижан призывают бесплатно провериться на сахарный диабет

Во Всемирный день борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, с 15.00 до 18.00 в Музее истории медицины им. Паула Страдиня посетители смогут бесплатно определить уровень глюкозы в крови, узнать больше о факторах риска сахарного диабета, его первых признаках и лечении.

23 ноября с 10.00 до 14.00 на ул. Бривибас, 266 в Риге в сотрудничестве с Meness Aptiekа и дневным центром Ridzene состоится образовательное мероприятие для пациентов с сахарным диабетом о планировании питания и самоконтроле.

Согласно статистике 2017 года, в Латвии был зарегистрирован 91 571 пациент с сахарным диабетом. За десять лет количество пациентов с диабетом на 100 000 населения увеличилось в два раза, при этом в два раза выросла и смертность больных. Латвийская ассоциация диабета проводит во Всемирный день борьбы с диабетом различные мероприятия, чтобы повысить информированность населения об этом заболевании и дать возможность пациентам больше узнать о своей болезни.