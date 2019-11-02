Мужчина прожил 18 лет с застрявшей в носу марихуаной

Пакетик с марихуаной врачи достали из носа 48-летнего мужчины после того, как он обратился к ним с жалобами на головную боль.
В исследовании, опубликованном в научном журнале BMJ Case Reports, сказано, что на снимках компьютерной томографии врачи обнаружили в левой стороне полости носа мужчины твердую и серую массу. Оказалось, что ранее он пережил несколько носовых инфекций и ощущает в носу забитость.
Врачи назвали массу ринолитом или носовым камнем. Он образуется, когда кальций и другие минералы обрастают вокруг инородного тела в носу. Когда врачи вытащили из носа мужчины это инородное тело, оказалось, что это резиновая капсула, в которой находятся остатки марихуаны.
В конце концов все стало ясмно. Пациент вспомнил произошедший 18 лет назад инцидент, когда он находился в тюрьме. Во время визита его подруга тайно дала ему мешочек с небольшим количеством марихуаны. Чтобы пронести ее в тюрьму, мужчина засунул пакетик в нос.
"Несмотря на удачную "контрабанду", мужчина случайно погрузил пакетик глубже в нос и ошибочно подумал, что проглотил его. В результате, марихуана оставалась в его носу 18 лет. Насколько известно, это первый случай, когда ринолит образовался в тюрьме из-за пронесенной марихуаны", - написали врачи.