Мужчина прожил 18 лет с застрявшей в носу марихуаной

В исследовании, опубликованном в научном журнале BMJ Case Reports, сказано, что на снимках компьютерной томографии врачи обнаружили в левой стороне полости носа мужчины твердую и серую массу. Оказалось, что ранее он пережил несколько носовых инфекций и ощущает в носу забитость.

Врачи назвали массу ринолитом или носовым камнем. Он образуется, когда кальций и другие минералы обрастают вокруг инородного тела в носу. Когда врачи вытащили из носа мужчины это инородное тело, оказалось, что это резиновая капсула, в которой находятся остатки марихуаны.

Марихуана ФОТО: Pixabay

В конце концов все стало ясмно. Пациент вспомнил произошедший 18 лет назад инцидент, когда он находился в тюрьме. Во время визита его подруга тайно дала ему мешочек с небольшим количеством марихуаны. Чтобы пронести ее в тюрьму, мужчина засунул пакетик в нос.