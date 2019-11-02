Железная воля: боец ММА сумел выбраться после изнасилования, клинической смерти и трех передозировок

Жизнь бойца ММА Джареда Гордона по кличке Вспышка была полна насилия, боли и наркотиков. Он пережил многое, включая изнасилование в детстве и три передозировки наркотиков, однако сумел вернуться к нормальной жизни и спорту, пишет Eurosport.
Спортсмену было в кого пойти - его дедушка по материнской линии Сальваторе Ферелло был профессиональным боксером в полулегком весе (38 побед и одно поражение) и работал на мафию. Он курировал поставки наркотиков в Детройт для семьи Луккезе, однако попался и сел в тюрьму на восемь лет. Оттуда он вышел совершенно больным и уже не смог вернуться на ринг.
В крови бойца течет и еврейская кровь – его дедушка Робин по отцовской линии приехал в США в 50-х из Англии, построил небольшой магазин строительных материалов в Квинсе и за несколько десятилетий превратил его в гипермаркет.
Семья Гордонов считалась одной из самых зажиточных в Нью-Йорке, в престижную школу Джареда возил личный водитель, однако мальчику претили точные науки и манеры.
Летом он не упускал возможности сбежать в лагерь для бойскаутов, однако в девятилетнем возрасте один из вожатых заманил его к реке и изнасиловал.
Джаред Гордон хотел рассказать о произошедшем родителям, однако понял, что это бессмысленно - им было не до этого: подростки, рисовавшие граффити на стене их магазина, уронили баллончик с краской в подвал, в результате чего произошел пожар, который тушили двое суток, в работах по тушению принимали участие порядка 100 пожарных.
Страховка возместила лишь 10% потерянного имущества, поэтому семья была вынуждена продать дорогой дом и переехать в не самый благополучный район.
"Я попал в среду, в которой почувствовал себя настоящим. Мысли о том, что случилось в лагере, в новой обстановке лезли в голову не так часто. Но иногда они прорывались наружу – тогда я вымещал злость в уличных драках. В 16 я уже знал, что стану бойцом", - рассказал потом спортсмен.
Парень не вылезал из зала, однако его мечтам об октагоне помешала плохая компания - сначала он попробовал марихуану, а к 19 годам уже плотно сидел на героине. Однажды он избил и ограбил наркодилера на несколько тысяч долларов, и только деньги отца и лучшие адвокаты спасли парня от тюрьмы. Это событие он отметил вечеринкой с горой наркотиков и последующим попаданием в реанимацию.
В итоге, родители отказались от такого сына, и он был вынужден жить в подвале дома, где располагался спортзал.
В результате чрезмерного употребления наркотиков у Гордона развились паранойя и мания преследования - его казалось, что педофил постоянно прячется за углом и ждет момента, когда спортсмен заснет, чтобы напасть.
Помог парню бывший чемпион мира и тренер по кикбоксингу Джейсон Страут - он снял для него жилье и помог одержать победу в первом серьезном бою: Гордон победил в полулегком весе промоушна CFFC Роберта Фабрицци.
Джаред выиграл несмотря на серьезную травму – соперник попал ему коленом в левый глаз. Кроме того, оказалось, что во время боя Гордон сломал несколько костей и ему нужна операция. Врачи поставили ему титановую пластину, а также прописали сильное обезболивающее, что привело к срыву - боец снова подсел на наркотики и пропал на месяц. Джареду повезло, что уборщица отеля, проходившая мимо номера, услышала шум - он упал и опрокинул тумбочку.
Скорая помощь доставила спортсмена в реанимацию, где тот пережил клиническую смерть. Врачи заявили, что следующая передозировка может стать для него последней, и Гордон решил всерьез взяться за себя. Он очистил организм и посетил психотерапевта, который понял, что парня не отпускает детская травма.
Боец навел справки насчет изнасиловавшего его человека и узнал, что тот давно был осужден на восемь лет тюрьмы за домогательство к детям. За решеткой он провел всего три дня - мужчину нашли повешенным в камере.
"Навязчивая фобия давила на меня много лет. Когда я разобрался в себе, то обрел такую легкость, словно научился летать", - Джарет наконец-то освободился от терзавших его демонов.
В феврале 2018 года Джаред готовился к бою с бразильцем Карлосом Феррейрой, однако снова попал в историю, сорвавшую все его планы.
Он пил кофе на улице с приятелями, вдруг один из проходивших мимо подростков плюнул в друга спортсмена. Началась драка, в ходе которой Гордон оступился и разбил витрину кафе. Осколки стекла изрезали ему руку. Нападавших задержали, а бойцу наложили 21 шов. Тренер просил спортсмена о переносе боя, но тот отказался и проиграл, так как берег левую руку.
Близкие спортсмена беспокоились, что он снова уйдет в депрессию, однако боец сдержался: "Я отнесся к проигрышу философски. В книге Роберта Кийосаки "Богатый папа, бедный папа" есть классная цитата: "Иногда вы выигрываете, иногда вы учитесь". Это был урок, из которого я извлек пользу".
Had to cut this highlight video up to meet IG standards- But you get the point. Hard work, having faith and perseverance is the foundation for where I am now. I will continue to do so until I get to the next level. I cannot wait to show my skillset, which I truly believe I have not shown yet, to the world June 29th... #mma #UFC #sober #grateful #perserverance #recovery #recovered #bjj #muaythai #kickboxing #boxing #wrestling #flash #flashgordon #nyc #ny #astoria #queens
Ежедневно боец получает множество писем и сообщений. Фанаты признаются, что их вдохновляет пример Гордона, который справился с зависимостью и следует за мечтой.
Теперь Джаред не имеет права сорваться и подвести людей.
Some days you’re the hammer and others the nail... thank’s to the guys down @hardknocks365 and coach @henrihooft for letting me get some work in... Always reppin’ @roufusport and my @combatcrnr gear... 📸 credit @ryanloco #mma #ufc #florida #roufusport #combatcorner #flash #flashgordon #ny #nyc #queens #astoria #grateful #sober #recovery #sobriety #God
Следующий бой в ноябре 2019-го против Чарльза Оливейры станет для него не только очередной ступенькой к титулу, но и возможностью быть еще сильнее.
Link In My Story!!! ・・・ Checkout LIFE OF A PRIZE FIGHTER Episode One with @ufc Lightweight @jaredflashgordon who fights #charlesolivera on Saturday November 16th at #ufcfightnight164 Make sure to click that Subscribe button. Once we hit 100 Subscribers there will be a free t-shirt giveaway! Thanks to the homie @jehumedia100 for helping me edit this! Link will be in my story!!!! #godsplan #blessed #jaredgordon #flashgordon #roufusport #roufusportmma #kickboxing #muaythai #boxing #wrestling #judo #taekwondo #karate #lifeofaprizefighter