Железная воля: боец ММА сумел выбраться после изнасилования, клинической смерти и трех передозировок

Спортсмену было в кого пойти - его дедушка по материнской линии Сальваторе Ферелло был профессиональным боксером в полулегком весе (38 побед и одно поражение) и работал на мафию. Он курировал поставки наркотиков в Детройт для семьи Луккезе, однако попался и сел в тюрьму на восемь лет. Оттуда он вышел совершенно больным и уже не смог вернуться на ринг.

В крови бойца течет и еврейская кровь – его дедушка Робин по отцовской линии приехал в США в 50-х из Англии, построил небольшой магазин строительных материалов в Квинсе и за несколько десятилетий превратил его в гипермаркет.

Семья Гордонов считалась одной из самых зажиточных в Нью-Йорке, в престижную школу Джареда возил личный водитель, однако мальчику претили точные науки и манеры.

Летом он не упускал возможности сбежать в лагерь для бойскаутов, однако в девятилетнем возрасте один из вожатых заманил его к реке и изнасиловал.

Джаред Гордон хотел рассказать о произошедшем родителям, однако понял, что это бессмысленно - им было не до этого: подростки, рисовавшие граффити на стене их магазина, уронили баллончик с краской в подвал, в результате чего произошел пожар, который тушили двое суток, в работах по тушению принимали участие порядка 100 пожарных.

Страховка возместила лишь 10% потерянного имущества, поэтому семья была вынуждена продать дорогой дом и переехать в не самый благополучный район.

"Я попал в среду, в которой почувствовал себя настоящим. Мысли о том, что случилось в лагере, в новой обстановке лезли в голову не так часто. Но иногда они прорывались наружу – тогда я вымещал злость в уличных драках. В 16 я уже знал, что стану бойцом", - рассказал потом спортсмен.

Парень не вылезал из зала, однако его мечтам об октагоне помешала плохая компания - сначала он попробовал марихуану, а к 19 годам уже плотно сидел на героине. Однажды он избил и ограбил наркодилера на несколько тысяч долларов, и только деньги отца и лучшие адвокаты спасли парня от тюрьмы. Это событие он отметил вечеринкой с горой наркотиков и последующим попаданием в реанимацию.

В итоге, родители отказались от такого сына, и он был вынужден жить в подвале дома, где располагался спортзал.

В результате чрезмерного употребления наркотиков у Гордона развились паранойя и мания преследования - его казалось, что педофил постоянно прячется за углом и ждет момента, когда спортсмен заснет, чтобы напасть.