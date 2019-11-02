Сногсшибательная Адамс в кринолине и красное на черном, или Стиль гостей 4-го дня RFW
31-я Рижская неделя моды близится к завершению, и пока латвийские и зарубежные дизайнеры презентуют новинки на подиумах, публика демонстрирует эффектные и стильные вещи из своего гардероба. И, поверьте, тут тоже есть на что посмотреть!
Много клетки, явное предпочтение классическому черному и яркому красному, а также трендовые оттенки зеленого, немного милитари, стильные джинсовые варианты и, конечно, аксессуары... Ну а главное внимание - на обворожительную Еву Адамс, которая умеет удивлять как никто другой!
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