Сб, 2.11.2019
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  • Сногсшибательная Адамс в кринолине и красное на черном, или Стиль гостей 4-го дня RFW

Сногсшибательная Адамс в кринолине и красное на черном, или Стиль гостей 4-го дня RFW
Фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

31-я Рижская неделя моды близится к завершению, и пока латвийские и зарубежные дизайнеры презентуют новинки на подиумах, публика демонстрирует эффектные и стильные вещи из своего гардероба. И, поверьте, тут тоже есть на что посмотреть!

Много клетки, явное предпочтение классическому черному и яркому красному, а также трендовые оттенки зеленого, немного милитари, стильные джинсовые варианты и, конечно, аксессуары... Ну а главное внимание - на обворожительную Еву Адамс, которая умеет удивлять как никто другой! 

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