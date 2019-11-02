Сногсшибательная Адамс в кринолине и красное на черном, или Стиль гостей 4-го дня RFW

31-я Рижская неделя моды близится к завершению, и пока латвийские и зарубежные дизайнеры презентуют новинки на подиумах, публика демонстрирует эффектные и стильные вещи из своего гардероба. И, поверьте, тут тоже есть на что посмотреть!