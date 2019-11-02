Пуце назвал свое политическое объединение двигателем реформ в стране

Объединение партий "Для развития/За!" заявило об амбициозных реформах - административно-территориальной, в сфере обороны и здравоохранения, сказал сегодня на съезде входящей в объединение партии "Для развития Латвии" ее председатель, сопредседатель "Для развития/За!" Юрис Пуце.
Формирующая правительство коалиция в настоящее время проводит и другие реформы, и, если даже "Для развития/За!" непосредственно ими не руководит, она участвует в их реализации, подчеркнул Пуце.
Он отметил, что "Для развития Латвии" на трех последних выборах с успехом стартовала вместе с другими политическими силами. Пуце отметил, что число членов партии растет, партия приобрела новых лидеров, которые уже хорошо известны и имеют свой политический капитал.
На проходящем сегодня съезде партии члены "Для развития Латвии" обсуждают вопросы "ценностей и содержания". Также на съезде будет представлен новый логотип партии.