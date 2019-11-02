В Австралии женщина притворилась беременной, чтобы не платить за превышение багажа

Многие путешественники подходят к сборам чемоданов как к творческому занятию. Некоторые пытаются выпрямить полные чемоданы, усевшись сверху. Другие едут в аэропорт с несколькими слоями одежды на себе.

Журналистка Ребекка Эндрюс вывела упаковывание вещей "на новый уровень" Женщина из одежды сделала себе живот беременной и спрятала там в том числе зарядку для ноутбука. Все это было сделано для того, чтобы не доплачивать за дополнительный вес багажа.

"Так как я маленького роста, выглядеть как беременной мне показалось самым логичным решением", - рассказала Эндрюс CNN Travel.

"Но если говорить серьезно, мне показалась, что это самая простая идея, какая у меня была. Женское тело способно рождать жизнь, поэтому, чтобы сэкономить 60 долларов, воспользоваться этой уникальной возможностью мне показалось логичным. В этом действительно нет ничего столь оригинального".

Перед посадкой в самолет в Австралии Эндрюс спрятала под одеждой, которую надела, и свой ноутбук. Ей нужно было пройти через контроль, и это показалось ей довольно безопасным. На женщине было надето несколько слоев одежды.

Однако нотубук ее и сдал - одна из стюардесс заметила его под курткой, и женщине все-таки пришлось заплатить за превышенный вес багажа.

"Но было ли мне стыдно? Совсем нет", - сказала журналистка. "Я чувствовала себя чертовски прекрасно! Как чертовски прекрасная беременная".

Оказалось, что это не первый трюк Эндрюс. Так как она летает часто, журналистка рассказала, что ранее уже надевала два или даже три слоя одежды, иногда имитируя и беременность. Это не был первый раз, когда Эндрюс спрятала и ноутбук.

Эндрюс говорит, что виноватой себя не чувствует. "Я думаю, у женщины есть право делать со своим телом то, что она хочет. Да, это включает в себя изображение беременности, чтобы спрятать дополнительный багаж", - сказала она.

Сожалеет она лишь о том, что призналась: "Мне нужно было придумать какое-то пояснение на случай, если меня поймают".

С того момента, как женщина поделилась своим опытом в Instagram, ей пишут со всего мира.