ЧСР выдвинула новую цель - прийти к власти на общегосударственном уровне

ЧСР приняла резолюцию "Об усилении командной работы", в которой призывает партнеров по коалиции из партии "Согласие", "Фракции независимых депутатов" и блока "Риге" договориться об эффективных механизмах сотрудничества для общей работы на благо жителей столицы.

Одновременно партия выразила готовность активизировать сотрудничество со всеми представленными в Рижской думе партиями, в том числе реализовывать совместные инициативы.

Председатель Рижской думы Олег Буров (ЧСР) в своем выступлении на съезде заявил, что после избрания многолетнего мэра Нила Ушакова ("Согласие") в Европарламент ЧСР в Рижской думе стала "главой семьи". В таких обстоятельствах, по мнению Бурова, партии не следует искать лидера - им по-прежнему остается Андрис Америкс, а нужно формировать команду, которая будет представлять ЧСР на следующих муниципальных выборах.

Буров подчеркнул, что Рига - столица государства, и, если она не будет сильной, сильным не будет и государство, поэтому важно ликвидировать стену между государством и самоуправлением и в рамках бюджета следующего года сделать все возможное для решения государственно важных проблем, в том числе существенно повысить зарплаты работникам дошкольных учреждений.

Делегаты съезда приняли еще три резолюции. В одной из них ЧСР требует Сейм отклонить законопроект об увеличении финансирования политических партий из государственного бюджета. Также партия выступает за то, чтобы запланированные инвестиции на обновление парка общественного транспорта предприятия Rīgas satiksme в размере 72 млн евро в 2020 году были зачислены в дефицит госбюджета.

В третьей резолюции подчеркивается, что при внесении изменений в законодательство необходимо думать о развитии системы образования, а не о дискриминации. ЧСР считает, что предусмотренная изменениями норма о минимально допустимом количестве учащихся основных школ фактически лишает самоуправления права самим оценивать конкретные обстоятельства и принимать решения о доступности образования для своего населения.

Также ЧСР выдвинула новую цель - прийти к власти на общегосударственном уровне. Как на съезде заявил депутат партии в Рижской думе Вячеслав Степаненко, ЧСР пришло время задуматься об увеличении своего представительства, создавая блоки с единомышленниками среди региональных партий.

ЧСР подчеркивает, что нынешнее правительство под руководством Кришьяниса Кариньша - первое в истории государства, которое нарушает законы и не реализует обещания своей же декларации, при этом молчат и правоохранительные органы, и президент, что создает чувство вседозволенности.