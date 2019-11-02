Эвакуированным жильцам дома в центре Риги разрешили вернуться в квартиры

Сегодня он вместе с исполнительным директором столицы Юрисом Радзевичем и главным инженером-строителем столичного департамента собственности Леонардом Дубкевичем осмотрел дом.

"Инженер-строитель заключил, что здание безопасно и может эксплуатироваться", - сказал Буров.

Дом, в котором произошел пожар, принадлежит Valsts nekustamie īpašumi, а обслуживает его компания Anno.

Обследование показало, что пожар возник в одном из подъездов, который почти не используется. На вопрос, существуют ли подозрения в умышленном поджоге, мэр ответил, что на это смогут ответить Государственная полиция и Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Как сообщалось, пожар повышенной опасности прошедшей ночью возник в жилом доме на ул. Бривибас между улицами Гертрудес и Стабу. Из дома были эвакуированы 34 человека.

VUGD получила вызов вскоре после полуночи. На месте происшествия было установлено, что пожар начался на лестничной клетке многоквартирного жилого дома, которая уже горела открытым пламенем, и существовала угроза дальнейшего распространения огня.