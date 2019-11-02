Мерзликин после четвертого поражения за "Коламбус": противник играл в сложный для меня хоккей

Мерзликин в пятницу не сумел спасти свою команду "Коламбус Блю Джекетс" от поражения в овертайме. "Джекетс" в гостях со счетом 3:4 (1:1, 2:2, 0:0, 0:1) уступили чемпиону прошлого года "Блюз".

Мерзликин отстоял в воротах всю игру и справился с 23 из 27 бросков соперника (85,2%). Во втором периоде вратарь в течение 26 секунд пропустил две шайбы, после чего игра перешла в овертайм, где уже на восьмой секунду Мерзликин капитулировал еще раз.

Втатарь сборной Латвии еще не одержал в НХЛ ни одной победы, хоть и выходил на лед в четырех матчах.

"Не легко, но, по-моему, мы играли хорошо. Забросили шайбу в большинстве, что позитивно, однако все-таки пережили поражение в овертайме. Хорошо, что добыли хотя бы одно очко", - сказал Мерзликин.

"Сент-Луис - хорошая команда с сильными бросками, кроме того, они демонстрировали сложный для меня хоккей. Они великолепно сыгрались и регулярно пытаются найти свободного игрока. К примеру, во время первого гола я не видел, откуда шла шайба", - рассказал он.

"Я доволен, что мы сумели продемонстрировать хорошее достижение".

В третьем периоде, когда до окончания основного времени оставалось примерно семь минут, совершил прекрасный сейв ловушкой, однако такие эпизоды у Мерзликина в памяти не откладываются, так как не удалось достичь главной цели - победы.