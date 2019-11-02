В Кенгарагсе сильно пьяная многодетная мать пряталась от полиции в шкафу

Сотрудница социальной службы рассказала полиции, что женщина часто употребляет алкоголь, но всегда это отрицает.

"Сейчас зашла, открыла дверь, там сильно накурено, всего были пять пьяных человек. Она не могла мне сказать, когда дети последний раз ели", - рассказала сотрудница службы.

Очевидно, кто-то из находившихся в квартире людей заметил прибытие полицейских, так как никто не отвечал ни на звонки в дверь, ни на стук.

Принимая во внимание, что под угрозой могло находиться здоровье детей, на место событий были вызваны Госполиция, Пожарно-спасательная служба и медики. Женщине многократно звонили, однако никто на эти звонки не отвечал. В квартире был выключен свет. Возможно, это делалось для того, чтобы выглядело, как будто дома никого нет.

Чтобы прояснить ситуацию и попасть в квартиру, к балкону прислонили лестницу. Пожарные взялись за инструменты, чтобы взломать дверь. Поняв, что спрятаться не получится, один из присутствующих в квартире все-таки открыл дверь.

Сотрудники оперативных служб прошли в квартиру, однако одного из детей и саму мать они не увидели. Как оказалось, она с ребенком спряталась в шкафу.

Женщина была заметно пьяна. Во время теста оказалось, что в ее выдохе содержится почти четыре промилле алкоголя.

На месте событий медики проверили состояние здоровья детей и выяснили, что они простудились и нужна госпитализация. Сначала детей доставили в больницу, где были проведены необходимые проверки, после чего - в кризисный центр.