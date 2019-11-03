Футбол с Владимиром Ивановым: "Валмиера" без стоп-крана и шанс для "Вентспилса" на стадионе "Аркадия"

Что немаловажно - никто не отменял, как говорится, и "бои местного значения". Например, кто станет четвертой командой "Вирслиги" и получит пропуск в еврокубки, на самом деле, еще неизвестно.

Предыдущий тур, если кто забыл, определил и слабейшую команду, то есть ту, которой с девятого места уже не сдвинуться, не избежать переигровки за право сохранения прописки в классе сильнейших. Эта участь прогнозируемо постигла "Метту". Более длинный сезон, чем у остальных, рижанам гарантирован. Правда, наступающий тур "студенты" пропускают и постепенно готовятся к матчам с вице-лидером первой лиги (это будет либо "Смилтене", либо Super Nova).

Итак, возвращаясь к матчам 35-го тура, разумеется, все внимание, в первую очередь, стоит обратить к ведущим борьбу за четвертое место "Валмиере" и юрмальскому "Спартаку" (у "Валмиеры" - 44 очка, у "Спартака" - 41).

В этом туре дома играет "Спартак", которому, судя по всему, матч против "Даугавпилса" не должен доставить головной боли. Это, что называется, на бумаге. Почему? Да хотя бы потому, что "Даугавпилс" еще в прошлом туре обезопасил себя от переигровки. А значит главная задача решена. Мотивации у гостей будет не так много, в отличие от юрмалчан, которым очки ну очень нужны. А тут еще последний матч сезона на домашнем стадионе в Слоке, на глазах у своих зрителей. И подвести их в такой момент команда итальянского специалиста Нунцио Дзаветтьери ну никак не может.

Футболисты юрмальского "Спартака" ФОТО: Nora Krevņeva-Baibakova

Еще один момент, пусть и второстепенный - история встреч этих команд в 2019 году. В первом круге несыгранный еще "Спартак" явно не проснулся, получив в Даугавпилсе - 1:4. Зато в двух следующих матчах все стало на свои места - 3:0 и 3:2. Главным специалистом по "Даугавпилсу" остается Неманья Белакович, который трижды поражал ворота этого соперника.

Немного сложнее задача стоит перед "Валмиерой", где на днях определились с главным тренером и на следующий сезон - грузин Тамаз Пертия остается у руля команды до конца 2020 года.

"Валмиера" едет в гости к "Елгаве", которая осенью набрала приличный ход. Настолько, что чуть было не умыкнула из под носа РФШ главный трофей Кубка Латвии (поражение в финале в дополнительное время со счетом 2:3), а в чемпионате страны поднялась на шестое место, опередив лиепайчан (у "Елгавы" - 36 очков, у "Лиепаи" - 35).