Футбол с Владимиром Ивановым: "Валмиера" без стоп-крана и шанс для "Вентспилса" на стадионе "Аркадия"

Несмотря на то, что главный вопрос с повестки чемпионата Латвии по футболу среди команд высшей лиги снят - "Рига" второй год подряд примеряет золотые медали, само первенство еще далеко не закончено. Остается провести восемь матчей, то есть два полноценных тура, включая 35-й в воскресенье, в котором все матчи начнутся одновременно в 14 часов.
Что немаловажно - никто не отменял, как говорится, и "бои местного значения". Например, кто станет четвертой командой "Вирслиги" и получит пропуск в еврокубки, на самом деле, еще неизвестно.
Предыдущий тур, если кто забыл, определил и слабейшую команду, то есть ту, которой с девятого места уже не сдвинуться, не избежать переигровки за право сохранения прописки в классе сильнейших. Эта участь прогнозируемо постигла "Метту". Более длинный сезон, чем у остальных, рижанам гарантирован. Правда, наступающий тур "студенты" пропускают и постепенно готовятся к матчам с вице-лидером первой лиги (это будет либо "Смилтене", либо Super Nova).
Итак, возвращаясь к матчам 35-го тура, разумеется, все внимание, в первую очередь, стоит обратить к ведущим борьбу за четвертое место "Валмиере" и юрмальскому "Спартаку" (у "Валмиеры" - 44 очка, у "Спартака" - 41).
В этом туре дома играет "Спартак", которому, судя по всему, матч против "Даугавпилса" не должен доставить головной боли. Это, что называется, на бумаге. Почему? Да хотя бы потому, что "Даугавпилс" еще в прошлом туре обезопасил себя от переигровки. А значит главная задача решена. Мотивации у гостей будет не так много, в отличие от юрмалчан, которым очки ну очень нужны. А тут еще последний матч сезона на домашнем стадионе в Слоке, на глазах у своих зрителей. И подвести их в такой момент команда итальянского специалиста Нунцио Дзаветтьери ну никак не может.
Еще один момент, пусть и второстепенный - история встреч этих команд в 2019 году. В первом круге несыгранный еще "Спартак" явно не проснулся, получив в Даугавпилсе - 1:4. Зато в двух следующих матчах все стало на свои места - 3:0 и 3:2. Главным специалистом по "Даугавпилсу" остается Неманья Белакович, который трижды поражал ворота этого соперника.
Немного сложнее задача стоит перед "Валмиерой", где на днях определились с главным тренером и на следующий сезон - грузин Тамаз Пертия остается у руля команды до конца 2020 года.
"Валмиера" едет в гости к "Елгаве", которая осенью набрала приличный ход. Настолько, что чуть было не умыкнула из под носа РФШ главный трофей Кубка Латвии (поражение в финале в дополнительное время со счетом 2:3), а в чемпионате страны поднялась на шестое место, опередив лиепайчан (у "Елгавы" - 36 очков, у "Лиепаи" - 35).
Всему причина - спурт елгавского клуба с 25 августа, во время которого команда белоруса Олега Кубарева в семи играх одержала две победы, при четырех ничьих и одном поражении. То есть из 21 очка были взяты почти половина (10 очков). Если взять "междусобойчики" этих оппонентов, то для Пертии "Елгава" не является крепким орешком. После нулевой ничьей в первом круге, последовали две победы (1:0 и 3:1). Так что на этот раз трудно отдать кому-то предпочтение, но очки нужнее "Валмиере".
Новоиспеченный чемпион страны "Рига" в таком вот статусе впервые выйдет на поле, сыграв в гостях с "Лиепаей". Курземцам выше шестого места не подняться, да и весь сезон в целом у них получился скомканным с двумя тренерскими отставками. Так что последние матчи "Лиепая" проводит, можно сказать, на автомате, пытаясь просто сохранить лицо.
"Рига" тоже, вроде как, может больше не напрягаться. Но для поддержания реноме гости точно приедут за тремя очками. Статус - вещь очень важная и ко многому обязывающая. Кстати, все три предыдущие дуэли оставались за рижанами (дважды по 1:0 в Риге и 2:1 в Лиепае).
Наконец, в еще одном матче, который смело можно назвать центральным в этом туре, сойдутся РФШ и "Вентспилс". На стадионе "Аркадия" встретятся прошлогодний вице-чемпион страны и нынешний, так как "Вентспилс" уже выше третьего места железно не прыгнет.
Проходным эту встречу язык назвать не поворачивается. Тут и последняя игра РФШ в этом году (заключительный тур команда Вальдаса Дамбраускаса пропускает), и страх "Вентспилса" перед "Валмиерой", которая дышит в спину и вполне реально может еще покуситься на "бронзу" (валмиерчане отстают всего лишь на три очка - 47 против 44-х). Будет жарко - однозначно, вне зависимости от того, какая температура будет на термометре в этот воскресный день.
Тут нет никакого секрета - четвертое место для "желто-синих" будет провалом. Вот почему "Вентспилс", даже оставшись без главного тренера (Игоря Клесова на тренировках давно уже не видели), в этой игре будет рвать и метать.
И РФШ, хочется верить, тоже. Даже несмотря на то, что в составе рижан будут отсутствовать дисквалифицированные не только лучший бомбардир "Вирслиги" (15 голов) Дарко Лемаич, но также Виталий Ягодинский, Андрей Цыганик и Такаюки Сето, которые помнят, как в середине июня они громили "Вентспилс" (тот матч закончился в пользу РФШ - 4:1, и как раз защитник сборной Латвии Ягодинский отметился тогда хет-триком). Для "Вентспилса", согласитесь, это шанс.