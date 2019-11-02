Сб, 2.11.2019
Люди, по-рабски относящиеся к иностранным государствам, которые подрывают национальную гордость и распродают национальные интересы, должны подвергаться наказанию в соответствии с законом. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
1

В Москве застрелен главный борец с экстремизмом Ингушетии

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

В субботу, 2 ноября, в Москве был застрелен глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На улице Академика Анохина застрелен глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев", - цитирует агентство источник.

Согласно информации полиции, что около 18:30 поступило сообщение о стрельбе в районе дома 2, корпус 1, на улице Академика Анохина. Были ранены два человека, оба погибли.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал 112, второй жертвой нападения стал брат Эльджаркиева.

Отмечается,  что на Эльджаркиева уже было совершено покушение в январе этого кода. Он на машине возвращался из Чечни в Ингушетию, и его автомобиль обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ