В Москве застрелен главный борец с экстремизмом Ингушетии

В субботу, 2 ноября, в Москве был застрелен глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"На улице Академика Анохина застрелен глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев", - цитирует агентство источник.
Согласно информации полиции, что около 18:30 поступило сообщение о стрельбе в районе дома 2, корпус 1, на улице Академика Анохина. Были ранены два человека, оба погибли.
Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал 112, второй жертвой нападения стал брат Эльджаркиева.
Отмечается, что на Эльджаркиева уже было совершено покушение в январе этого кода. Он на машине возвращался из Чечни в Ингушетию, и его автомобиль обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.