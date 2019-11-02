В Москве застрелен главный борец с экстремизмом Ингушетии

Согласно информации полиции, что около 18:30 поступило сообщение о стрельбе в районе дома 2, корпус 1, на улице Академика Анохина. Были ранены два человека, оба погибли.

Отмечается, что на Эльджаркиева уже было совершено покушение в январе этого кода. Он на машине возвращался из Чечни в Ингушетию, и его автомобиль обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.