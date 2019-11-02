Здравоохранение - приоритетная сфера бюджета? Эксперты так не считают

В сфере считают, что это недопустимо, звучат призывы взять деньги с других сфер, к примеру, с сельского хозяйства, для которого в будущем году найдено существенное увеличение.

Политики разных партий годами называли сферу здравоохранения главным приоритетом. На практике это должно означать, что медикам бюджетные деньги будут направлены в первую очередь, а остальным только потом.

В поддержанном прошлым правительством плане реформы здравоохранения целью выдвинуто увеличение финансирования до 14% от расходов государства. Это критично важно, весной коалиции напомнила делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Латвия - совершенно неправильный пример, что сначала нужно увеличивать эффективность и тогда давать деньги сфере здравоохранения. Вы сейчас в ситуации, в которой невозможно увеличить эффективность," - сказал руководитель бюро укрепления зравоохранения ВОЗ Тамарш Эветовит.

"Это как ехать на машине, у которой только три колеса. На ней нельзя ехать быстро. Если вы ситуацию срочно не улучшите, у вас даже не будет водителя, врачи будут недоступны. Эта машина без дополнительного финансирования не может ехать быстрее".

В последние годы финансирование сферы здравоохранения быстро росло. В 2017 году оно составляло 9,9%, в этом году - 11,3%. Однако, если Сейм утвердит проект бюджета правительства Кариньша, который обещает сфере дополнительно только 50 миллионов, развитие в будущем году остановится.

Профессор Угис Грунтманис, который после многих лет работы в США вернулся в Латвию, не понимает разделения государственных средств. Например, почему 28 миллионов евро дополнительно предусмотрены на поддержку сельского хозяйства, если ни в одном документе оно не упомянуто как приоритетное.

То, что здравоохранение не является главным приоритетом бюджета этого года, указывает и экономист Мартиньш Аболиньш.

"Как бы в выражении евро дано довольно много, но объем увеличения расходов медленней, чем в бюджете в целом. Расходы государства вырастут на 6,5%, но здравоохранение только на 3%. Если бы было на одной скорости с общими расходами, то было бы еще минимум на 30 миллионов больше", - пояснил Аболиньш.

Несмотря на предупреждения экспертов и ожидаемую забастовку медиков, правительство предусмотренное для сферы финансирование значительно пересматривать не планирует. Ответственная за сферу министр Илзе Винькеле считает, что это будет возможно, только приняв решение о повышении отдельных налогов.