Здравоохранение - приоритетная сфера бюджета? Эксперты так не считают

Из-за обещанных протестов медиков, скорее всего, с политической повестки дня вопрос увеличения финансирования здравоохранения не пропадет. Однако, если считать по отношению к общим расходам государства, в будущем году впервые за долгое время финансирование сферы здравоохранения не вырастет, сообщает передача TV3 Ziņas.
В сфере считают, что это недопустимо, звучат призывы взять деньги с других сфер, к примеру, с сельского хозяйства, для которого в будущем году найдено существенное увеличение.
Политики разных партий годами называли сферу здравоохранения главным приоритетом. На практике это должно означать, что медикам бюджетные деньги будут направлены в первую очередь, а остальным только потом.
В поддержанном прошлым правительством плане реформы здравоохранения целью выдвинуто увеличение финансирования до 14% от расходов государства. Это критично важно, весной коалиции напомнила делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Латвия - совершенно неправильный пример, что сначала нужно увеличивать эффективность и тогда давать деньги сфере здравоохранения. Вы сейчас в ситуации, в которой невозможно увеличить эффективность," - сказал руководитель бюро укрепления зравоохранения ВОЗ Тамарш Эветовит.
"Это как ехать на машине, у которой только три колеса. На ней нельзя ехать быстро. Если вы ситуацию срочно не улучшите, у вас даже не будет водителя, врачи будут недоступны. Эта машина без дополнительного финансирования не может ехать быстрее".
В последние годы финансирование сферы здравоохранения быстро росло. В 2017 году оно составляло 9,9%, в этом году - 11,3%. Однако, если Сейм утвердит проект бюджета правительства Кариньша, который обещает сфере дополнительно только 50 миллионов, развитие в будущем году остановится.
Профессор Угис Грунтманис, который после многих лет работы в США вернулся в Латвию, не понимает разделения государственных средств. Например, почему 28 миллионов евро дополнительно предусмотрены на поддержку сельского хозяйства, если ни в одном документе оно не упомянуто как приоритетное.
То, что здравоохранение не является главным приоритетом бюджета этого года, указывает и экономист Мартиньш Аболиньш.
"Как бы в выражении евро дано довольно много, но объем увеличения расходов медленней, чем в бюджете в целом. Расходы государства вырастут на 6,5%, но здравоохранение только на 3%. Если бы было на одной скорости с общими расходами, то было бы еще минимум на 30 миллионов больше", - пояснил Аболиньш.
Несмотря на предупреждения экспертов и ожидаемую забастовку медиков, правительство предусмотренное для сферы финансирование значительно пересматривать не планирует. Ответственная за сферу министр Илзе Винькеле считает, что это будет возможно, только приняв решение о повышении отдельных налогов.
Среди налогов, повышение которых можно обсуждать, упоминаются налоги на недвижимость и дивиденды, акциз на вредные привычки. В свою очередь бывшая министр здравоохранения Анда Чакша допускает, что нужно вернуться к идее, что те, кто налоги не платят, платят за все медицинские услуги.