Сб, 2.11.2019
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Популярная телеведущая в прямом эфире узнала, что у нее рак
Хотела других предупредить...

ФОТО: скриншот instagram.com/amanchor

Журналистка регионального американского телеканала KFOR Али Мейер в прямом эфире узнала о том, что у нее рак. Ничего не подозревающая 41-летняя женщина просто решила поделиться трансляциией процедуры обследования груди (маммографии) в Facebook, сообщает издание Metro.

Мейер и не предполагала, что у нее обнаружат что-то серьезное, а на маммографию пошла лишь с целью привлечь внимание других женщин к необходимости проверить грудь.

"Никак не ожидала, что это не будет так просто и быстро. У меня не было опасений - каких-то предпосылок или похожих диагнозов в семье", - отметила она.

Однако во время обследования врач обнаружил у Али онкологию. После объявления диагноза она в слезах обратилась к зрителям: "Это тяжко и шокирующе. Это не те новости, о которых я хотела вам сообщить, но именно это произошло".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Не забуду тот день, когда сказала об этом мужу и дочкам", - отметила позже журналистка. По ее словам, врачи посоветовали ей сдать анализ крови, и он подтвердил, что у нее не было генетической предрасположенности к раку.

Через два месяца

Мейер прислушалась к советам медиков, которые уверяли, что вылечиться она сможет только путем практически полного удаления правой груди, и решилась на операцию.

Спустя год после первой маммографии журналистка снова пришла на обследование. В этот раз врачи не нашли каких-либо злокачественных образований - она была здорова.

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