Популярная телеведущая в прямом эфире узнала, что у нее рак

Мейер и не предполагала, что у нее обнаружат что-то серьезное, а на маммографию пошла лишь с целью привлечь внимание других женщин к необходимости проверить грудь.

"Никак не ожидала, что это не будет так просто и быстро. У меня не было опасений - каких-то предпосылок или похожих диагнозов в семье", - отметила она.

Однако во время обследования врач обнаружил у Али онкологию. После объявления диагноза она в слезах обратилась к зрителям: "Это тяжко и шокирующе. Это не те новости, о которых я хотела вам сообщить, но именно это произошло".

"Не забуду тот день, когда сказала об этом мужу и дочкам", - отметила позже журналистка. По ее словам, врачи посоветовали ей сдать анализ крови, и он подтвердил, что у нее не было генетической предрасположенности к раку.

Через два месяца

Мейер прислушалась к советам медиков, которые уверяли, что вылечиться она сможет только путем практически полного удаления правой груди, и решилась на операцию.