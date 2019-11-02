Сб, 2.11.2019
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В России девочка выжила после двух серьезных ДТП в течение одного дня

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В российском городе Кирове шестилетняя девочка выжила в двух авариях, произошедших в течение одного дня.

Как сообщает РИА "Новости", первое ДТП произошло в 9:00 на 471-м километре федеральной автодороги "Вятка". Отец девочки, находясь за рулем легкового Nissan, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате мужчина и его жена погибли, а дочь получила травмы.

Ребенок был отправлен в больницу на автомобиле скорой помощи. Уже находясь в Кирове, машина на перекрестке столкнулась с Ford Fusion и перевернулась.

Как отметили в региональном ГИБДД, скорая помощь проезжала перекресток на красный свет светофора, но с включенной световой и звуковой сигнализацией.

В результате ДТП никто не пострадал, девочка была доставлена в больницу.

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