В России девочка выжила после двух серьезных ДТП в течение одного дня

В российском городе Кирове шестилетняя девочка выжила в двух авариях, произошедших в течение одного дня.
Как сообщает РИА "Новости", первое ДТП произошло в 9:00 на 471-м километре федеральной автодороги "Вятка". Отец девочки, находясь за рулем легкового Nissan, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате мужчина и его жена погибли, а дочь получила травмы.
Ребенок был отправлен в больницу на автомобиле скорой помощи. Уже находясь в Кирове, машина на перекрестке столкнулась с Ford Fusion и перевернулась.
Как отметили в региональном ГИБДД, скорая помощь проезжала перекресток на красный свет светофора, но с включенной световой и звуковой сигнализацией.
В результате ДТП никто не пострадал, девочка была доставлена в больницу.