В России девочка выжила после двух серьезных ДТП в течение одного дня

Как сообщает РИА "Новости", первое ДТП произошло в 9:00 на 471-м километре федеральной автодороги "Вятка". Отец девочки, находясь за рулем легкового Nissan, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате мужчина и его жена погибли, а дочь получила травмы.