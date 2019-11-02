Передача: в Риге несколько магазинов спокойно торгуют марихуаной, PVD бьет тревогу

Выставленный на продажу товар не содержит включенное в черный список вещество тетрагидроканнабинол (ТГК), но в нем присутствует активное вещество каннабидиол (КБД), которое по-прежнему в серой зоне. Однако и его употреблять рискованно, так как эффекты полностью не исследованы.

КБД - активное вещество, которое в Латвии не разрешено, но во всем мире, в том числе и в Европе, очень популярно как успокоительный и обезболивающий природный препарат. Однако в некоторых магазинах в Риге торгуют как маслом КБД, предусмотренном для внутреннего употребления, так и марихуаной для курения с этим веществом.

Журналисты TV3 Ziņas со скрытой камерой отправились в магазин, чтобы выяснить, какое воздействие и насколько легально приобретение этого продукта. Продавец пояснила, что КБД действует как успокоительное средство, но не опьяняет, как классическая марихуана, в составе которой присутствует ТГК.

"Если будете курить, ничего не произойдет, ничего такого. Я ее продаю как сувенир. То, что делаете вы - мне не важно", - указала продавец.

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) пояснила, что торговцы КБД находятся в этакой серой зоне. Этот товар они продают как сувенир, а не как продукт питания или пищевую добавку, теоретически закон не нарушен. Официально это вещество употреблять в пищу нельзя.

Представитель PVD Диана Биркенфелде указывает, что "так как вещество получено из конопли, ситуация сложная. На это вещество относится и законодательство, относящееся к наркотикам, психотропным веществам".

PVD сравнивает эту ситуацию с "эпидемией спайса", так как тогда одурманивающие вещества продавали, маскируя их под освежители воздуха. Покупатель сам должен осознавать, что употребление может быть рискованно. Товар не проверяли, он не сертифицирован для употребления.

"Это ответственность каждого лица. Мы не знаем, может ли это вещество быть признано безопасным! Вещество используют в медицине для очень специфичных форм эпилепсии. Поэтому важно дождаться решения Еврокомиссии. Можно ли его использовать, и с какими условиями," - пояснила Биркенфелде.

PVD указывает, что это решение может быть вопросом нескольких лет.

В базе данных Lursoft видно, что предприятие по торговле марихуаной принадлежит двум гражданам Эстонии. Предприятие в Латвии было зарегистрировано в прошлом году, оборот составил 74 000 евро, налогов в прошлом году заплатило на 33 000 евро.

Если позвонить на указанный в базе номер, то трубку поднимает бухгалтерская фирма, которая поясняет, что не обслуживает это предприятие уже более года.