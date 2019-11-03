Страшное видео: Канело жёстко нокаутировал Ковалёва. Всё закончилось в 11-м раунде

Российскому боксёру Сергею Ковалёву не удалось защитить титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Теперь Сауль Альварес является обладателем титула WBO в полутяжелом весе!
2 ноября в Лас-Вегасе состоялся бой между Ковалёвым и мексиканцем Саулем Альваресом, действующим чемпионом WBA в среднем весе. Поединок закончился нокаутом в 11-м раунде.
Как пишет sports.ru, в новой для себя весовой категории Альварес выглядел весьма уверенно: с самого начала поединка он был быстрее россиянина, принимал все удары на защиту, после чего сразу же контратаковал. Ковалёв же работал только джебом, а к манере Канело адаптироваться не удалось.
Сергей упал на канаты, а судья даже не стал открывать счёт, зафиксировав победу Канело нокаутом.
Одержав эту победу, Сауль стал третьим мексиканцем, выигравшим чемпионские титулы в четырех весовых категориях. До него это смогли сделать только Эрик Моралес и Хуан Мануэль Маркес.
Congrats to the new WBO Light Heavyweight Champion @Canelo for his victory over former WBO World Champion @KrusherKovalev @GoldenBoyBoxing @DAZN_USA pic.twitter.com/R9kfFzHnDq— WBO (@WorldBoxingOrg) November 3, 2019
"Это был хороший опыт для меня. Канело – великий чемпион. У меня было мало времени на восстановление после последнего боя, но все нормально. Мое уважение Альваресу. Он творит историю, и спасибо ему за поддержку", – прокомментировал Ковалев для sports.ru поражение от Сауля Альвареса. Россиянин отметил, что тренер говорил, что нужно чаще использовать джеб, но ему "не хватило выносливости".
"Но все в порядке, я вернусь, чтобы объединить титулы.
Я хотел организовать объединительный бой, но в полутяжелом весе никто не хочет драться со мной", - рассказал боец.
Для 36-летнего Ковалева это поражение стало четвёртым при 34 победах (из них 29 — нокаутом) и одной ничьей. В свою очередь, у 29-летнего Альвареса 53 победы (36 — нокаутом), одно поражение и две ничьи.
Видео: Канело жестко нокаутировал Ковалева
Canelo Álvarez (53-1-2) is now a four-weight king, corpsing Sergey Kovalev late in round 11 to shut the judges out of a closely-matched scrap. And the new WBO light heavyweight champ! pic.twitter.com/uOz0CaUN1F— Kyle Johnson (@VonPreux) November 3, 2019