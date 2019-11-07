Нелегальные собачьи бои и убийство беременной девушки. Глупые поступки, которые испортили карьеры спортсменов

Профессиональные спортсмены не только отличные мастера своего дела, но ещё и знаменитости, и кумиры многих людей. Однако нередко спортсмены разочаровывают даже своих самых ярых фанатов, совершая поистине нелепые проступки, и даже преступления.
Одно из последних имён, завоевавшее дурную славу в мире спортсменов, конечно же, Конор Макгрегор. В прошлом году ирландский боец смешанных единоборств (ММА) отличился отнюдь не благородными делами. Правда, в истории спортсмена и до этого присутствовали бесчисленные инциденты, в которых он нарушал правила или совершил серьёзное преступление.
Убийство из-за игры с оружием, драка на трибунах и откусанное ухо. Предлагаем ознакомиться с несколькими абсурднейшими инцидентами спортсменов, которые негативно сказались не только на их карьере, но и на репутации в целом.