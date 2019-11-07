Нелегальные собачьи бои и убийство беременной девушки. Глупые поступки, которые испортили карьеры спортсменов

Одно из последних имён, завоевавшее дурную славу в мире спортсменов, конечно же, Конор Макгрегор. В прошлом году ирландский боец смешанных единоборств (ММА) отличился отнюдь не благородными делами. Правда, в истории спортсмена и до этого присутствовали бесчисленные инциденты, в которых он нарушал правила или совершил серьёзное преступление.