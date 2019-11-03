Минимальная зарплата - 780 евро: в строительной отрасли вступило в силу генеральное соглашение

Генеральное соглашение предусматривает минимальную почасовую ставку оплаты труда в размере 4,67 евро, а для квалифицированных работников - также доплату в размере 5%.

Минимальная зарплата в Латвии в настоящее время составляет 430 евро. Генеральное соглашение предусматривает переходный период до 3 мая 2020 года, в течение которого работникам будет разрешено платить минимальную зарплату в размере 650 евро в месяц.

В настоящее время установленную в стране минимальную зарплату в размере 430 евро получают около 30 000 из занятых в строительстве примерно 50 000 человек.

Как указала Бледниеце, генеральное соглашение наряду с минимальной почасовой ставкой оплаты труда и электронным учетом работы - самый эффективный способ искоренить теневую экономику в строительной отрасли. Генеральное соглашение будет способствовать честной конкуренции, уменьшит демпинг за счет налоговых и социальных платежей, а также обеспечит социальные гарантии работникам отрасли.