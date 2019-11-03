Триллер в Питере: "Динамо" на выезде проиграло СКА в серии буллитов

СКА с первых минут начал доказывать статус фаворита и на 5-й минуте счёт в матче открыл Антон Бурдасов. До конца первого периода шайба ещё раз побывала в воротах Александра Салака, но судья отменил взятие ворот из-за положения вне игры.

Второй гол нам не засчитали - ну, посмотрим тогда на первый. Он-то точно был! #hcSKA pic.twitter.com/MAv1ACd4D0 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 3, 2019

Второй период для рижан снова начался печально - на 2-й минуте Александр Барабанов обыграл Кристапа Сотниекса и удвоил преимущество хозяев. Казалось, что всё идёт к разгрому, но рижане сумели "проснуться" и активизировались.

До перерыва Лаурис Дарзиньш и дважды Брэндон Макмиллан забросили шайбы в ворота СКА и перевернули ход встречи с ног на голову. Хоккеисты СКА были обескуражены происходящим и какое-то время не могли найти свою игру, правда, на последней минуте периода Андрей Кузьменко всё-таки сравнял счёт - 3:3.

В третьем периоде хоккеисты СКА вспомнили кто в доме хозяин и на протяжении 20 минут расстреливали ворота Салака. К счастью, чешский голкипер справился со всеми бросками и основное время закончилось вничью.

В овертайме у рижан была отличная возможность забить, но Андрис Джериньш не смог реализовать буллит, который для "Динамо" заработал Микелис Редлихс. За две минуты до конца дополнительного времени шайба всё-таки оказалась в воротах СКА, но после видеоповтора судья разглядел нарушение правил на вратаре хозяев и гол отменил.

Победителя пришлось определять в серии буллитов, в которой точнее оказались хозяева.

После этого матча "Динамо" по-прежнему находится на последнем месте Западной конференции (17 очков). СКА распологается на втором - 32 очка.