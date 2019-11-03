Петерис Скудра уволен с поста главного тренера "Трактора"

Клуб Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) "Трактор" решил уволить латвийского специалиста Петериса Скудру с поста главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт челябинской команды.
"После поражения "Трактора" от "Автомобилиста" со счётом 3:5 руководство челябинского хоккейного клуба приняло решение отправить главного тренера Петериса Скудру в отставку", - говорится в сообщении клуба.
Поражение "Трактора" привело к тому, что команда опустилась на предпоследнее место в Восточной конференции. Скудра был главным тренером "Трактора" на протяжении 27 матчей, в которых команде удалось завоевать всего 22 очка.
Новым главным тренером челябинской команды станет Владимир Юрзинов (младший). Контракт с ним будет подписан в ближайшие дни.
До работы в "Тракторе" Скудра был тренером нижегородского "Торпедо" (с 2013 по 2018 год). В прошлом сезоне 46-летний специалист нигде не работал.