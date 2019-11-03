Петерис Скудра уволен с поста главного тренера "Трактора"

"После поражения "Трактора" от "Автомобилиста" со счётом 3:5 руководство челябинского хоккейного клуба приняло решение отправить главного тренера Петериса Скудру в отставку", - говорится в сообщении клуба.

Поражение "Трактора" привело к тому, что команда опустилась на предпоследнее место в Восточной конференции. Скудра был главным тренером "Трактора" на протяжении 27 матчей, в которых команде удалось завоевать всего 22 очка.

Новым главным тренером челябинской команды станет Владимир Юрзинов (младший). Контракт с ним будет подписан в ближайшие дни.