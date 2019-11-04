Футбол с Владимиром Ивановым: После 35-го тура в "Вирслиге" остаются три неразгаданных ребуса

В чемпионате Латвии по футболу среди команд высшей лиги прошли матчи предпоследнего, 35-го тура. Если вы думаете, что теперь-то уж можно перевести дыхание, то глубоко заблуждаетесь. Даже после прошедших встреч спать спокойно до следующей субботы не могут как минимум в трех командах - "Вентспилсе", "Валмиере" и "Спартаке". "Желто-синие" рискуют потерять третье место, в свою очередь борьба за четвертую позицию, то есть за путевку в еврокубки, тоже не закончилась. То ли еще будет...
О том, что страсти в "Вирслиге" продолжают кипеть нешуточные, говорят две красные карточки и нервные концовки двух матчей в Лиепае и Риге, где все решалось буквально на последних секундах.
Так, например, "Рига" уже в статусе чемпиона-2019 к 89-й минуте вела на выезде с "Лиепаей" со счетом 2:0 (стоит отметить гол бразильца Фелипе Бризолы, который наглядно продемонстрировал - кто тут настоящий кудесник мяча). Более того, еще на 10-й минуте Кристерс Тоберс получил красную карточку, так что курземцы практически всю игру оставались в меньшинстве. Казалось бы - какие еще могут быть сомнения? Ан-нет. И что же вышло? А то, что 20-я победа уплыла из под носа "Риги" за пару минут. Да-да, хозяева поля каким-то чудом умудрились спастись.
⏯️ VIDEO: Noskaties spēles @LiepajaFK - @RigaFC_Official (2:2) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) November 3, 2019
⚽️ LIE: Richard Friday (89'), Raivis Jurkovskis (90'+1')
⚽️ RIG: Felipe Brisola (72'), Ivans Lukjanovs (86')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/bIMh63qi7j
Сначала на 89-й минуте Фрайдэй Эмека отметился точным ударом, а на первой добавленной арбитром минуте сравнял результат Райвис Юрковскис - 2:2. Такая вот чудесная развязка. А это значит, что "Рига" впервые в сезоне не смогла одолеть лиепайчан (до этого были три победы).
Примерно то же самое произошло на стадионе "Аркадия", только миролюбивым исходом тут и не пахло. В своем последнем матче сезона РФШ принимала "Вентспилс". Хозяева поля играли без ряда своих дисквалифицированных лидеров (Дарко Лемаич, Виталий Ягодинский, Андрей Цыганик), и уже на 21-й минуте после грубейшей ошибки вратаря Дмитрия Григорьева они оказались в роли догоняющих.
К чести РФШ, команда Вальдаса Дамбраускаса не рассыпалась и быстро сравняла счет. А развязка наступила только в компенсированное арбитром время, когда лучший футболист Латвии-2018 Давис Икауниекс ударом слета сумел поставить красивейшую победную точку, и, одновременно, сильно огорчить гостей - 2:1.
⏯️ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @RFSDaily - @fkventspils_ (2:1) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) November 3, 2019
⚽️ RFS: Michael Basil (24'), Davis Ikaunieks (90'+3')
⚽️ VEN: Eduards Tīdenbergs (21')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/Wg12u2HNnP
Дело в том, что "Вентспилс" после этого поражения рискует потерять третье место. Откуда такие подозрения? Судите сами - впереди у "Вентспилса" в 36-м туре курземское дерби против "Лиепаи" у себя дома. Как оно завершится - не берусь судить. Это всегда непредсказуемые встречи, на каких бы позициях не находились соперники.
При этом у "желто-синих" 47 очков, в то время как у "Валмиеры", идущей следом - 45. А команде грузинского специалиста Тамаза Пертии, которая в этом туре в гостях смогла сыграть вничью с "Елгавой" (0:0), завершать сезон домашней встречей с аутсайдером "Меттой". Так что тут даже особых расчетов не надо проводить - при определенном и вполне реальном раскладе - победе "Валмиеры" и поражении "Вентспилса", третье место уходит к валмиерской команде.
Одно только может утешить "Вентспилс" в столь незавидной ситуации - ниже четвертого места команда не опустится, а значит и еврокубки никуда не денутся.
В еще одном матче 35-го тура встречались "Спартак" и "Даугавпилс". Матч проходил на стадионе в Слоке и завершился победой хозяев поля - 2:0, которые пусть и остаются на пятом месте, но из "еврогонки" точно еще не вышли. Оба гола зрители увидели только во втором тайме, когда с интервалом в 20 минут в составе "Спартака" отличились Игорь Тарасов и Неманья Белакович.
Серб лишний раз подтвердил свою латгальскую специализацию - мастер по забитым мячам в ворота "Даугавпилса". У него таких в этом сезоне - четыре (последний оказался мастерским - удар с левой из-за пределов штрафной). Правда, вскоре "Спартак" остался вдесятером из-за удаления Ричи Эннина, но на общий итог этот факт никак не повлиял.
⏯️ VIDEO: Noskaties @fkspartaks šīs dienas vārtu guvumus spēlē pret @BFC_Daugavpils .— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) November 3, 2019
⚽️ SPA: Igors Tarasovs (58'), Nemanja Belaković (78')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/Fqak71AXJj
Вот и получается, что если столичные "Ригу" и РФШ можно оставить в покое - их никто уже не догонит и не сдвинет с насиженных мест, то дальше - темный лес.
Как все закончится в итоге - непонятно: у "Вентспилса" - 47 очков, у "Валмиеры" - 45 и "Спартака" - 44. Причем через неделю спартаковцы свой наиважнейший матч проведут на стадионе "Сконто" против немотивированной "Риги". Так что в фокусе внимания 36-го тура, назначенного на 9 ноября, будут сразу три игры. Не дурно! Финальный аккорд "Вирслиги"-2019 по своему накалу обещает быть как-никогда фантастическим.