Футбол с Владимиром Ивановым: После 35-го тура в "Вирслиге" остаются три неразгаданных ребуса

О том, что страсти в "Вирслиге" продолжают кипеть нешуточные, говорят две красные карточки и нервные концовки двух матчей в Лиепае и Риге, где все решалось буквально на последних секундах.

Так, например, "Рига" уже в статусе чемпиона-2019 к 89-й минуте вела на выезде с "Лиепаей" со счетом 2:0 (стоит отметить гол бразильца Фелипе Бризолы, который наглядно продемонстрировал - кто тут настоящий кудесник мяча). Более того, еще на 10-й минуте Кристерс Тоберс получил красную карточку, так что курземцы практически всю игру оставались в меньшинстве. Казалось бы - какие еще могут быть сомнения? Ан-нет. И что же вышло? А то, что 20-я победа уплыла из под носа "Риги" за пару минут. Да-да, хозяева поля каким-то чудом умудрились спастись.

Сначала на 89-й минуте Фрайдэй Эмека отметился точным ударом, а на первой добавленной арбитром минуте сравнял результат Райвис Юрковскис - 2:2. Такая вот чудесная развязка. А это значит, что "Рига" впервые в сезоне не смогла одолеть лиепайчан (до этого были три победы).

Примерно то же самое произошло на стадионе "Аркадия", только миролюбивым исходом тут и не пахло. В своем последнем матче сезона РФШ принимала "Вентспилс". Хозяева поля играли без ряда своих дисквалифицированных лидеров (Дарко Лемаич, Виталий Ягодинский, Андрей Цыганик), и уже на 21-й минуте после грубейшей ошибки вратаря Дмитрия Григорьева они оказались в роли догоняющих.

К чести РФШ, команда Вальдаса Дамбраускаса не рассыпалась и быстро сравняла счет. А развязка наступила только в компенсированное арбитром время, когда лучший футболист Латвии-2018 Давис Икауниекс ударом слета сумел поставить красивейшую победную точку, и, одновременно, сильно огорчить гостей - 2:1.

Дело в том, что "Вентспилс" после этого поражения рискует потерять третье место. Откуда такие подозрения? Судите сами - впереди у "Вентспилса" в 36-м туре курземское дерби против "Лиепаи" у себя дома. Как оно завершится - не берусь судить. Это всегда непредсказуемые встречи, на каких бы позициях не находились соперники.