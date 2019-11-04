Как звезды провели выходные: самые интересные фотографии

Еженедельно Русский TVNET предлагает узнать, как богатые и знаменитые представители российского шоу-бизнеса проводят свои выходные.
Ну, что, соскучились по моим пляжным фото?🤪 Подразню вас несколько денёчков☺️ А пока я лечу, присмотритесь внимательно к фотографии❗️ и придумайте к ней смешную подпись. За лучшие коменты, от меня лайки на три ваших поста😉 P.S. На мне джинсы и футболка нашего производства от @by.che.dress ❤️
Моей Еве сегодня Уже!)))... Нет, оставайся маленькой, не испорченной взрослыми хитростями! Сканируй людей, как ты это и делала). Имей Своё независимое мнение! Делай мне замечания, когда я не права! Учись с наслаждением! Главное, знай и помни, что я тебя Люблю всегда и просто так!
Позавчера по телеканалу ОТР я посмотрел концерт Александра Олешко из Колонного зала. Он пел множество советских песен в сопровождении большого оркестра. Песни красивые, трогательные, задушевные, мелодичные, окрашенные любовью и добротой. Зрители подпевали, радовались, кричали «Браво!». Удивительна атмосфера царила в зале и передалась через голубой экран. А вчера мы встретились с Александром в уютном ресторанчике. И я от души поздравил его с творческой победой. А ещё мы много говорили о театре и об эстраде. О молодых артистах и мастерах. И разговорам нашим не было конца. Я принёс Саше свою книгу «Хочу в артисты», а он меня удивил тем, что приобрёл её ещё 25 лет назад, будучи совсем молодым человеком, мечтающим о сцене. Он достал вторую мою книгу «От великого до смешного», которую принёс подписать. И таких забавных совпадений произошла масса. Например, на полке, позади меня оказался мой портрет из спектакля «Доброе слово и кошке приятно» (1980 г.), а вчера днём мне показали книгу о 20-м веке, где тоже есть именно этот портрет. Я, конечно, понимаю, что здесь, в ресторанчике, приготовил такой курьёзный сюрприз Александр. Александр Олешко - творческий человек и я не сомневаюсь в том, что он ещё порадует нас множеством творческих сюрпризов! Чего ему от души желаю! #евгенийпетросян #александролешко #театр #телевидение #эстрада #юмор
Ну что, мои хорошие, по традиции давайте все вместе смотреть, и обсуждать под этим постом ещё один выпуск #ПланБ 🥰❤️ Я обязательно все почитаю после концерта 👸🏻🤤 Как вам серия? И как вам финал церемонии выбора...Согласны вы с моим решением? . Появились ли у вас уже любимчики среди парней и девушек? 🤔
С праздником, мои дорогие! День народного единства является одним из самых молодых государственных праздников в России. Мы все разные, но это не мешает нам быть вместе. Ребята, давайте жить дружно! 😉❤️🌹#ребятадавайтежитьдружно А мы сегодня отмечаем праздник в городе #РостовНаДону Кто с нами? До вечера. ❤️❤️❤️ #ксолнцу #деньнародногоединства
#чтоТебеНаСамомДелеДорого #challenge В вечной гонке за успехом, деньгами, карьерой мы забываем о самом главном - о близких, которые любят нас без каких-либо условностей, ПРОСТО ТАК, просто потому что механика сердца так устроена!) Я вдохновилась песней нашего друга @kolunov (у него вышла отличная трогательная песня). И сегодня полночи думала, как мы с @vladtopalovofficial иногда неосознанно раним друг друга, а так хочется избежать этих словесных битв. Но мудрость берет верх, и #ВМ говорит свою любимую фразу: «зачем ругаться , мы же все равно помиримся😊». В этот момент наступает оттепель! Так вот пусть в ваших семьях всегда будет тепло и уютно) 😊ведь семья - это драйвер человечества и колоссальная поддержка друг друга! Приглашаюпоучаствовать в #challenge и ответить на вопрос #чтотебенасамомделедорого @about.reginatodorenko , @valeria_dergileva , @eleonora.lunyova , @alina_astrovskaya_ , @alina_topalova , @chirvalena , @maria_ivakova @khomenko.tv @pavlovanataly
Posted @withrepost • @galinkakudrik Юбилейный концерт Примадонны российской эстрады Аллы Борисовны Пугачевой @alla_orfey прошёл вчера в "Минск-Арене" . Поддержать примадонну приехала балерина Анастасия Волочкова @volochkova_art, которая приняла участие в одном из номеров концертной программы. И Российский журналист и музыкальный критик, публицист, телеведущий Артур Гаспарян @artur_gasparyan_mk Организаторы: @atom_enter #концертвМинске #АллаПугачева #примадонна #анастасияволочкова #артургаспарян #знаменитыелюди #фотографМинск #ГалинаКудрявцева @galinkakudrik #allapugacheva
Время странных вопросов )) Визуализируем одну тему. Вы вынуждены остаться одни в пустой комнате. Ровно на сутки. В комнате нет окон, нет развлечений, нет абсолютно ничего. Но с собой можно взять одну вещь. Все что угодно, кроме девайсов с выходом в интернет. Что это будет? Я выбираю между книгой и кроватью 🤪 diamonds by @na_straze ✨✨✨
Не буду вас томить...🙈 Читаю комментарии, понимаю, что многие переживают. На данный момент цвет такой. Завтра обещают сделать уже тот, который хочу я! Набираюсь терпения и спокойствия, хоть и не легко мне это даётся😅🔫 P.S. Выходить из чёрного - не просто. Кто знает, понимает о чем я. Радует то, что волосы все на месте. А то одна актриса (не очень востребованная и мягко говоря не симпатичная), пообещала мне, что из салона я выйду лысая🤦🏻♀️ Желаю всем нам, девочки, всегда оставаться красивыми, счастливыми и любимыми😚🌹 #ЯнаКошкина
Сегодня был удивительный день! Спасибо огромное всем, кто был в нем! Спасибо любимой @galichida и всем, кто был с нами на открытие магазина @lastory_store Мы идём большими и уверенными шагами в перед для того, чтобы открыться в каждом городе ! Чтобы стать ближе к вам! Спасибо моей удивительной и любимой семье! Сегодня мы отсняли первые семейные гивки и это было уж очень не просто 😂 Мамы поймут! Мы все целуем вас сладко ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ И очень любим!
Невероятный костюм в 2-х цветах из новой коллекции MARP - IKEBANA - AW19. Модельер l Мария Пшеничникова @maripshenichnikova Полную коллекцию можно увидеть на странице MARP @marp.collections И на официальном сайте в разделе shop www.marpcollections.com Коллекция представлена в студии MARP по адресу: Садовая-Кудринская 21 с1, звонок 28. Студия работает по предварительной записи тел: +7 901 525 78 50 #marpaw19 #marpcollections #иринапонаровская
Ну что ж... Про вчерашний пост и вообще всю эту ситуацию. С моим адвокатом моментально вчера связалась та самая компания 📞 Они были на связи до глубокой ночи. Мне и моей семье принесли устные и письменные извинения. И как бы обидно и нервно не было эти дни, я решила не доводить дело до суда и не требовать компенсации 🗣 Я просто поверила в то, что это могло быть недоразумение. И вообще так стараюсь идти по жизни - ошибку может совершить каждый, главное вовремя ее признать 🤝 Да и заниматься разбирательствами у меня сейчас нет никаких временных и моральных ресурсов. Я благодарна своему прекрасному адвокату Анатолию Кучерене @anatoly_kucherena и всем вам за поддержку ✊🏻 Хорошего всем дня! Что ль ))))
Доброе утро из Москвы. Если бы Сема мог прочесть этот пост, то я бы посвятила его ему, своему сыну-герою. Как же ему было тяжело - заснуть в машине до Дубая в 23, после полуночи проснуться и проходить все процедуры регистрации, таможни, досмотра, идти длинный путь по огромнейшему аэропорту, заснуть в ожидании самолёта и снова просыпаться😱Доползти до места и проснувшись в Москве, сказать - «Я люблю тебя, Мамочка!» Как же сильно я люблю тебя, мой сыночек и ценю твой сильный характер. Как же ты хотел на ручки, видя, как несут папы других ребят😢😢😢но зная, что мамочка уже не в силах тебя поднимать, шёл спотыкаясь и с трудом открывая глазки. Но, чтоб «захватить» побольше отдыха ночные перелёты неминуемы🛩 Это фото с теплого песочка от @marina_zagortseva #rixossaadiyatisland #rixospremiumsaadiyat #rixosmoments #эмираты #emirates #оаэ #оаэ2019