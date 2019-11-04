Поющие и танцующие красавицы-актрисы покажут в Риге HalloWOOD
20 ноября в ДК ВЭФ московские звезды джаза устроят фееричное музыкальное шоу с мистичискими любовными приключениями. Это яркое представление - точка пересечения музыки, театра и танца для тех, кто любит джаз и старые добрые голливудские музыкальные комедии.
Шик в стиле "Великого Гэтсби", шарм и юмор в манере "Секса в большом городе", блеск "золотого века" Голливуда и волшебные трюки в стиле Хэллоуина -
когда тыква может превратиться не только в карету, но и в ракету, которую современные феи используют вместо метлы... И все заканчивается фееричным хэппи-эндом.
В спектакле обыгрываются реплики из классических голливудских комедий, вы услышите классику джаза, а также лучшие современные хиты в джазовых обработках в исполнении вокального трио и джазового квартета.
В центре сюжета - три героини, каждая из которых воплощает типичный женский характер. Они сплетничают, пьют мартини, примеряют жемчуга и шляпки, ревнуют и мечтают об идеальном мужчине.
На протяжении столетий каждый год в Самую Лунную ночь три волшебницы собирались для приготовления приворотного зелья, действия которого хватало ровно на год беспечной жизни в окружении восторженных и щедрых поклонников. Накануне волшебной ночи одна героиня исчезает. Ей срочно находят замену. Но "новенькая", мягко говоря, не отвечает строгим требованиям ведьминского этикета и квалификации...
Феи готовят приворотное зелье и немедленно, прямо на сцене, начинают опробовать его на мужчинах, которые находятся рядом.
"Повезет" в данном случае их же музыкантам из джаз-бэнда. Однако и зрителям первых рядов не стоит расслабляться - зелье действует на расстоянии.
Чем закончится эта история? Разумеется, хэппи-эндом. Этот музыкальный спектакль стоит посмотреть всем, кто любит старые добрые голливудские комедии, отличный джаз (в данном случае - трехголосный вокал, что встречается нечасто), яркие костюмы со шляпками, перьями и блестками, мистические приключения и хороший юмор.
Вот, например, как характеризуется первая ведьмочка, роль которой исполняет руководитель группы Ксения Шклярова: "Xenia - английская аристократка, состоит в Английском королевском обществе, преподает в Оксфорде на кафедре древней истории. Научная степень по средневековой инквизиции.
С помощью приворотного зелья она собирается выйти замуж за последнего неокольцованного принца, чтобы получить доступ к власти и освободить всех угнетенных женщин".
С остальными - еще круче. Но всех секретов раскрывать не будем.
В главных ролях:
- Ксения Шклярова - эстрадно-джазовая певица, лауреат различных музыкальных фестивалей, ученица легенды джаза Галины Филатовой (школа им. И. Дунаевского).
- Янина Тихонова - эстрадно-джазовая певица и актриса, выпускница ГИТИСа, лауреат и дипломант всероссийских и международных вокальных конкурсов.
- Алиса Лубенская - артистка мюзикла, вице-чемпионка России по спортивным бальным танцам,
а также джазовый квартет: клавиши, саксофон, контрабас, ударные.
Что это такое - BACKSTAGE GIRLS &BAND? И откуда они взялись?
Это винтажное музыкальное шоу.
Трехголосный вокал, знаковые джазовые стандарты, а также популярные хиты в оригинальных джазовых обработках в исполнении трех вокалисток и квартета музыкантов.
Backstage собрались в 2016 году и за это время успели поработать с оркестром, выпустили несколько музыкальных шоу: HalloWOOD, Love&Jazz Show, "Университет Снегурочек", стали лауреатами фестиваля Jazz Voices 2017, украсили своим выступлением Estet Fashion Week, TNT Music Party и выставку американских художников Art for Art в ЦДХ. Коллектив регулярно выступает на различных джазовых площадках Москвы.
Весной джазовое трио девушек Backstage Girls & Band уже выступало в рижском клубе "Гамлет" и абсолютно покорило зрителей.
Руководитель Backstage Girls & Band Ксения Шклярова рассказала, что все они очень ждут выступления в Риге:
"Этот спектакль предназначен для всех, кто любит хороший джаз, кто, как и мы, без ума от старых добрых голливудских фильмов - золотого века Голливуда,
где блистали такие звезды, как Рита Хэйворт и Мерилин Монро, Джуди Гарленд, Лайза Минелли, Фред Астер, Барбра Стрейзанд. Для всех, кто хочет хоть ненадолго вырваться из будней и поднять свое настроение на праздничную высоту. Мы уверены, что наш спектакль добавит яркости в жизнь каждого зрителя".
Название Backstage Girls & Band появилось не случайно. "Backstage - это "закулисье". Дело в том, что у нашего проекта нет продюсеров, нет богатых спонсоров, мы все делаем с нуля, собственными руками. Хотелось показать, что в наше время это тоже возможно,- рассказала Ксения. -
Мы подумали, как было бы здорово показывать внутреннюю кухню - как все происходит. И мы это делаем - у нас в Instagram много "бэкстейджа", закулисья".
Великолепные и очень эффектные костюмы для выступлений Ксения шьет собственными руками. Ну, во-первых, экономятся большие средства, а во-вторых - лучше, чем у нее, вряд ли у кого-то получится. По секрету Ксения рассказала нам, что она фанат ретро-моды. А ее прапрапрабабушка была мастерицей, которая когда-то обшивала царский двор.
А костюмы - самые разные, и все сложные и очень эффектные. Репертуар Backstage Girls & Band очень разнообразен. "Обычно последние штрихи приходится доделывать ночью, накануне выступления, - смеется Ксения. - Особенно непросто пришлось с нарядами для номера "А нам все равно!". Летом на одном фестивале нас попросили исполнить "Песню про зайцев" из "Бриллиантовой руки".
Мы решили сделать стилизованный номер в образах зайчиков Playboy. Получилось эффектно и "горячо". Но если бы вы знали, как непросто было сшить розовые костюмчики для "зайцев"...
Но все "село" идеально".
В Риге на спектакле Hallowood девушки тоже будут менять платья и шляпки.
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