Поющие и танцующие красавицы-актрисы покажут в Риге HalloWOOD

ФОТО: Пресс-фото

Весной джазовое трио девушек Backstage Girls & Band уже выступало в рижском клубе "Гамлет" и абсолютно покорило зрителей.

Руководитель Backstage Girls & Band Ксения Шклярова рассказала, что все они очень ждут выступления в Риге:

"Этот спектакль предназначен для всех, кто любит хороший джаз, кто, как и мы, без ума от старых добрых голливудских фильмов - золотого века Голливуда,

где блистали такие звезды, как Рита Хэйворт и Мерилин Монро, Джуди Гарленд, Лайза Минелли, Фред Астер, Барбра Стрейзанд. Для всех, кто хочет хоть ненадолго вырваться из будней и поднять свое настроение на праздничную высоту. Мы уверены, что наш спектакль добавит яркости в жизнь каждого зрителя".

ФОТО: Пресс-фото

Название Backstage Girls & Band появилось не случайно. "Backstage - это "закулисье". Дело в том, что у нашего проекта нет продюсеров, нет богатых спонсоров, мы все делаем с нуля, собственными руками. Хотелось показать, что в наше время это тоже возможно,- рассказала Ксения. -

Мы подумали, как было бы здорово показывать внутреннюю кухню - как все происходит. И мы это делаем - у нас в Instagram много "бэкстейджа", закулисья".

Великолепные и очень эффектные костюмы для выступлений Ксения шьет собственными руками. Ну, во-первых, экономятся большие средства, а во-вторых - лучше, чем у нее, вряд ли у кого-то получится. По секрету Ксения рассказала нам, что она фанат ретро-моды. А ее прапрапрабабушка была мастерицей, которая когда-то обшивала царский двор.

ФОТО: Пресс-фото

А костюмы - самые разные, и все сложные и очень эффектные. Репертуар Backstage Girls & Band очень разнообразен. "Обычно последние штрихи приходится доделывать ночью, накануне выступления, - смеется Ксения. - Особенно непросто пришлось с нарядами для номера "А нам все равно!". Летом на одном фестивале нас попросили исполнить "Песню про зайцев" из "Бриллиантовой руки".

Мы решили сделать стилизованный номер в образах зайчиков Playboy. Получилось эффектно и "горячо". Но если бы вы знали, как непросто было сшить розовые костюмчики для "зайцев"...

Но все "село" идеально".

В Риге на спектакле Hallowood девушки тоже будут менять платья и шляпки.