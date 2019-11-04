Как десятилетиями обворовывать армию США: рассказ 82-летнего "предпринимателя"

Клейн был задержан 24 сентября у себя дома в Новом Орлеане, и с того времени находится под домашним арестом.

Согласно выдвинутым ему обвинениям, Клейн с 1997 года продавал вооруженным силам США дефективные запчасти для военных систем США и оборудования. Созданные дефективными деталями проблемы могут создать угрозы для пользователей соответственного оборудования и оружия, говорится в сообщении Минобороны.

Клейн реализовал свою схему, создав и регулярно используя различные предприятия, которыми руководили фиктивные и выдуманные им люди. В одном из эпизодов Клейн даже нанял актера, который выдал себя за руководителя одного из предприятий Клейна. Эти компании импортировали дешевые и часто несоответствующие стандартам качества детали из Китая и Индии, которые предлагались для закупок Министерства обороны США.

Выдвинутые Клейну обвинения в очередной раз открыли недостатки в системе поставки материалов Минобороны. Как указал вице-президент Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Джим Луис, у Министерства обороны уже долгое время были проблемы с контролем качество приобретаемых им запчастей.

Случай Клейна считается внеочередным, принимая во внимание, что ему удалось дурить покупателей так много раз и такой длительный период времени.

Покупкой запчастей военного оборудования занималось находящееся в подчинении Минобороны Агентство оборонной логистики (DLA), которое сотрудничало с 12 000 различных поставщиков и работала с более чем 100 000 реквизитами каждый день.

Как указывает DLA, большая часть поставщиков ведет свою деятельность честно, однако встречаются и мошенники.

Клейн реализовывал свои схемы, используя неполноценности в закупочной системе США.

Желая купить какие-то конкретные детали, DLA на своем портале размещало конкурс на закупку. Все претенденты, которые хотели эти детали поставлять, регистрировались в соответствующем регистре и получали код - он необходим, чтобы руководство в случае необходимости могло получить информацию о соответствующем предприятии и заплатить за поставленные детали.

Перед тем, как детали поставляют, их отсылают в лабораторию DLA для проведения контроля качества.

В результате ошибки системы поставщики могли получить плату за детали еще до проведения контроля качества.

В случаях, если констатируется, что предприятие поставило несоответствующие качеству детали, им в дальнейшем запрещают участвовать в закупках, однако это не означает, что контролирующие такое предприятие лица не могут создать новую компанию и продолжать заниматься мошенничеством.

Именно так делал Клейн. Он создал ряд предприятий, которые выигрывали в правительственных конкурсах, предлагая самую низкую цену.

Предприятия Клейна поставляли как соответствующее качеству, так и некачественное оборудование. Однако если какое-то предприятие теряло право в дальнейшем участвовать в закупках, в следующих конкурсах принимало участие другое предприятие Клейна.

Согласно обвинению, Клейн всего создал около 50 разных компаний, зарегистрированных в разных штатах США.

Следователи указывают, что первое связанное с Клейном предприятие потеряло право участвовать в оборонных закупках в 2003 году, тогда как свою мошенническую схему Клейн начал реализовывать еще в 1997 году.