Предусмотренные для партий деньги предложили потратить на другие нужды

Примерно 4 млн евро, предусмотренные для этой цели, "Согласие" предлагает перераспределить на зарплаты в СМИ. Депутат "Согласия" Регина Лочмеле-Лунева предлагает выделить 89, 8 тыс. евро из этих средств самоуправлениям на зарплату социальных работников, работающих с семьями и детьми, а Андрей Клементьев предлагает возобновить доплаты к пенсиям по старости и инвалидности, которые были отменены с 2012 года.