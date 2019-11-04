Пн, 4.11.2019
Очень многие браки, в которых люди обещают любить друг друга и жить вместе до гроба, распадаются в течение пяти лет. В политике мы вместе с "Согласием" уже десять лет. Для политики - это уже золотая свадьба, однако в этих отношениях всегда может настать усталость, рутина. Андрис Америкс, руководитель партии "Честь служить Риге"

Предусмотренные для партий деньги предложили потратить на другие нужды

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Оппозиционные депутаты призывают перераспределить на другие нужды средства, предусмотренные в бюджете будущего года для политических организаций.

Оппозиционные депутаты уже ранее активно критиковали идею увеличения государственного финансирования партий. 

Примерно 4 млн евро, предусмотренные для этой цели, "Согласие" предлагает перераспределить на зарплаты в СМИ. Депутат "Согласия" Регина Лочмеле-Лунева предлагает выделить 89, 8 тыс. евро из этих средств самоуправлениям на зарплату социальных работников, работающих с семьями и детьми, а Андрей Клементьев предлагает возобновить доплаты к пенсиям по старости и инвалидности, которые были отменены с 2012 года. 

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма получила к законопроекту о бюджете 2020 года и сопровождающим его законопроектам 324 предложения. 

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