Предусмотренные для партий деньги предложили потратить на другие нужды

Оппозиционные депутаты призывают перераспределить на другие нужды средства, предусмотренные в бюджете будущего года для политических организаций.
Оппозиционные депутаты уже ранее активно критиковали идею увеличения государственного финансирования партий.
Примерно 4 млн евро, предусмотренные для этой цели, "Согласие" предлагает перераспределить на зарплаты в СМИ. Депутат "Согласия" Регина Лочмеле-Лунева предлагает выделить 89, 8 тыс. евро из этих средств самоуправлениям на зарплату социальных работников, работающих с семьями и детьми, а Андрей Клементьев предлагает возобновить доплаты к пенсиям по старости и инвалидности, которые были отменены с 2012 года.
Бюджетно-финансовая комиссия Сейма получила к законопроекту о бюджете 2020 года и сопровождающим его законопроектам 324 предложения.