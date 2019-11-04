В Баускском крае перевернулся квадроцикл: погиб молодой парень

В воскресенье в результате аварии квадроцикла в Баускском крае погиб молодой человек, сообщает агентство LETA.
Трагическое ДТП произошло в волости Цодес у гаража, когда мужчина 1990 года рождения не справился с управлением и квадроцикл перевернулся. Водитель погиб на месте происшествия.
Полиция отмечает, что у транспортного средства не было номера, а мужчина ехал без шлема.
Кроме того, утром в понедельник в Иецавском крае на шоссе Рига-Бауска в результате столкновения Fiat и Volkswagen пострадала пассажирка Fiat. По предварительной информации, авария произошла, так как водитель Fiat не соблюдал дистанцию.
Всего же за прошедшие сутки было зарегистрировано 52 ДТП, в девяти из которых пострадали 12 человек, в Земгале один человек погиб.