Министерство образования для тяжбы с Муйжниексом наняло адвокатов за 10 000 евро

Договор с адвокатами заключен в сентябре по инициативе министра образования и науки Илги Шуплински. По словам министра, это связано со сложностью дела, а конкретное адвокатское бюро было выбрано из-за его опыта и квалификации.

Говоря о юристах самого министерства, Шуплинска пояснила, что чиновники департамента юридических дел и недвижимости министерства, а также департамента высшего образования и науки участвуют в подготовке документов по начатому Муйжниексом административному делу.

Как сообщалось ранее, в конце августа после долгой дискуссии правительство решило не утверждать Муйжниекса в должности ректора ЛУ, потому что, с точки зрения министерства, в процессе выборов ректора был нарушен порядок, предусмотренный законом о высших учебных заведениях и законом "О конституции Латвийского университета".

Тем не менее 30 сентября Административный районный суд приостановил неблагоприятное для Муйжниекса решение Кабинета министров о том, чтобы не утверждать его в должности ректора вуза.

Таким образом, Муйжниекс был признан судом исполняющим обязанности ректора. Кроме того, правовое основание для организации повторных выборов ректора в настоящее время исчезло, пояснили в суде.

Это решение суда означает, что до тех пор, пока дело не будет рассмотрено по существу, выборы ректора, прошедшие в июне, считаются легитимными.