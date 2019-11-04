ФОТО: Пресс-фото

Осенью нашы физические активности переместились в закрытые помещения. А Латвийский центр батутов и развлечений Skypark - одно из тех мест в Риге, которое может предложить привлекательное и интересное времяпрепровождение как для детей, так и для взрослых.

Батуты 900м2, поролонный бассейн, баскетбольные корзины в зоне батутов, велосипеды, борьба сумо, шашки на полу, балансные доски. Все эти мероприятия доступны на улице Grostonas 1 в Риге, в здании, в котором также находится супермаркет Maxima XXX.

ФОТО: Пресс-фото

Skypark Latvija также предлагает эстонскими граффити-мастерами красиво оформленные комнаты для празднования детских праздников, что очень важно для многих семей в школьное время.

В осенне-весенний сезон Skypark Latvija открыт с 12:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным и праздничным дням (включая школьные каникулы).

ФОТО: Пресс-фото

Цены на билеты:

7.80 EUR с понедельника по четверг;

9.80 EUR пятница - воскресенье.

Стоимость праздничных комнат - от 75 евро.

Телефон для информации и резервации комнат – 26379339.