В Латвии снижается количество налогоплательщиков - юридических лиц

По состоянию на 1 ноября этого года в Латвии насчитывалось 196 884 налогоплательщика-юридических лица, что на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствует обобщенная статистика Службы государственных доходов (СГД).
В свою очередь в течение месяца - по сравнению с данными на 1 октября 2019 года - количество налогоплательщиков - юридических лиц в Латвии увеличилось на 78 или 0,04%.
Наибольшее число или 111 399 налогоплательщиков - юридических лиц на начало октября было зарегистрировано в Рижском центре обслуживания клиентов, а наименьшее число или 1017 налогоплательщиков - юридических лиц было зарегистрировано в Краславском центре обслуживания клиентов.
На 1 ноября 2018 года в Латвии было зарегистрировано 209 518 налогоплательщика-юридических лица.