Под Смилтене бригада во время очистки леса спилила чужие деревья

В хозяйстве Zeltiņi под Смилтене несколько недель назад прошли работы по приведению в порядок леса - молодняк освобождали от больших деревьев.

Владелец соседского леса Гунтис случайно заметил бригаду, валившую лес. В месте, где работала бригада, видны поваленные на землю мелкие деревья и кусты, среди которых и около 30 елочек, который пилить не предусматривалось.

Возможно, бригада перепутала собственность. Несмотря на то, что в месте, где проходили работы, очень хорошо видны границы. Владелец леса подсчитал, что работы были проведены на полосе длиной примерно 50 метров.

"Я думаю, что "пиломэны" что-то напутали. Такого случая не было, что лезут куда-то к соседям и пилят. Все видно, граница не заросла, я за ней ухаживал", - отметил владелец дома Гунтис.

Старший специалист Государственной службы леса Каспар Ларманис рассказал, что служба обследовала место событий и планирует сделать это еще раз.

"Составим протокол нарушения, который вместе с материалами дела будет передан Госполиции", - проинформировал Ларманис.

Специалист пояснил, что в случаях, если вырубленные деревья старше 20 лет, на такую вырубку все равно необходимо разрешение. Однако в данном случае такового нет.