Опрос: более половины жителей Латвии закупаются в зарубежных интернет-магазинах

Опрос показал, что в общей сложности 80% населения Латвии имеют опыт покупок в международных интернет-магазинах. Чаще других покупки в таких магазинах совершают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, а также люди, в семьях которых есть дети. Женщины и мужчины совершают покупки для личных нужд в интернет-магазинах с одинаковой частотой.

Самой популярной зарубежной торговой платформой среди жителей Латвии является Aliexpress. За последние два года Aliexpress посещали 83% респондентов, а покупки там совершали 67% опрошенных.

После Aliexpress наиболее посещаемыми зарубежными интернет-магазинами в Латвии являются Ebay, Amazon и SportsDirect. За последние два года там совершали покупки 26%, 10% и 12% респондентов соответственно.

Жители Латвии в зарубежных интернет-магазинах чаще всего покупают одежду, мобильные телефоны и аксессуары для них - 45% опрошенных за последние шесть месяцев покупали в зарубежных интернет-магазинах товары из обеих указанных групп.

В то же время 31% респондентов за последние полгода таким образом приобрели товары для обустройства дома, 21% - обувь, а 17% - товары для спорта и ухода за внешностью.