Дискуcсия TVNET: Чему нас научили интервью с осужденными пожизненно и проект о тюрьмах

Более двух месяцев портал TVNET в рамках проекта "Невидимое в тюрьме" рассказывал о латвийских местах лишения свободы, уделяя особое внимание ресоциализации преступников, осужденных пожизненно. Чтобы обсудить интеграцию заключенных в общество а также оценить проект, вызвавший широкий резонанс, журналист Илья Козин пригласил в студию программы "Зона комфорта" руководителя Управления мест заключения Илону Спуре, генсекретаря Нацобъединения Райвиса Зелтитса и доцента кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета Страдиня Артура Утинанса.

Почему важна ресоциализация?

Психиатр Артур Утинанс говорит, что об интеграции заключенных в общество важно говорить потому, что освободившимся из заключения сложно влиться в социум по причине разных моделей мышления.

"Человек, который вышел из тюрьмы, за годы лишения свободы потерял очень много навыков. Во-первых, он не обучался различным новшествам, которые за это время появились на свободе. Во-вторых, он забыл многое из своих старых навыков", - объясняет эксперт.

Другой участник дискуссии генсекретарь Нацобъединения Райвис Зелтитс считает, что в некоторых случаях бывших заключенных невозможно научить жить в обществе.

"Ресоциализация важна в случаях, когда мы говорим о мелких преступлениях - например, кражах.

Но о каком исправлении мы можем говорить в случае серийного убийцы?

Он уже прошел такой путь, после которого возвращение в общество невозможно", - критично комментирует политик. Также он подчеркивает, что целью наказания является не только ресоциализация. Речь идет также о справедливости. Политик считает, что близким жертвы важно чувствовать, что наказание соразмерно с преступлением.

Зелтитсу оппонировала руководитель Управления мест заключения Илона Спуре. Она подчеркнула, что цель наказания - ресоциализация - прописана в законе.

"Если мы будем делить их по такому принципу, то это будет дискриминацией и нарушением прав человека", - указала Спуре. Она считает, что ресоциализация необходима для того, чтобы преступление не повторилось снова.

Низкий показатель трудоустройства и нехватка поддержки после заключения

На прошлой неделе Государственный контроль опубликовал результаты ревизии об эффективности реализуемых в стране мер по ресоциализации осужденных. По данным организации, политика ресоциализации осужденных лиц частично осталась на бумаге, поэтому места заключения продолжают работать в неподобающих условиях, заключенные редко участвуют в мероприятиях ресоциализации, а после выхода из тюрьмы им не хватает поддержки со стороны государства, самоуправлений и общественности.

Одна из упомянутых проблем - низкий уровень трудоустройства.

"Работа - это то, что делает нас людьми", - указывает Райвис Зелтитс.

Политик считает, что человеку, который в тюрьме не работал, после освобождения будет сложнее интегрироваться в общество.

Психиатр Артур Утинанс с ним не согласен:

"Мышление, способность осознавать свои ошибки - вот, что создает человека. Бобры и муравьи тоже работают, но это не делает их людьми".

В свою очередь Илона Спуре говорит, что трудоустройство заключенных не является самоцелью. Хорошо, если заключенный научился работать и зарабатывать, однако до этого нужно достичь основную цель наказания.

"Это преступление у него в голове, а не в рабочих руках. У него могут быть золотые руки, он может быть очень хорошим работником, но это не меняет его криминального мышления и не снижает риск рецидива", - объясняет руководитель Управления мест заключения.

В уже упомянутых результатах ревизии было указано, что "у человека, который после отбывания наказания оказывается на свободе, есть два варианта: найти свой путь к законопослушной жизни или вернуться в тюрьму за очередное преступление. Хотя в тюрьмах и прилагаются существенные усилия по работе с осужденными, системы для обеспечения поддержки лицам после освобождения из мест заключения в стране нет".

Илона Спуре со своей стороны добавляет, что в поддержке освободившихся из заключения осужденных также должны принимать участие и самоуправления.

Участники дискуссии о проекте "Невидимое в тюрьме" ФОТО: TVNET

Осужденные пожизненно

В ходе дискуссии гости программы также обсудили интервью с осужденными пожизненно, которые TVNET публиковал в рамках проекта "Невидимое в тюрьме".

Райвис Зелтитс считает, что интервьюируемым заключенным характерна позиция жертвы. "Они говорят, что все произошедшее - лишь стечение обстоятельств. Хоть там и тяжелое детство, и еще какие-то обстоятельства, все же человек сделал выбор и он должен нести за это ответственность", - рассуждает политик.

В свою очередь психиатр Артур Утинанс указывает, что последние исследования ученых доказывают, что у человека нет свободной воли:

"Мозг - "сложный компьютер", который состоит из "программ". Именно из-за этих программ зависит, какой выбор сделает человек".

Комментируя интервью TVNET с осужденными пожизненно, Утинанс говорит, что у каждого из этих заключенных слабые навыки самокритики.

Особое внимание общественности было уделено первому интервью в рамках проекта "Невидимое в тюрьме" - портал TVNET поговорил с педофилом и убийцей Алдисом Звирбулисом. Сразу после этого интервью несколько человек отправили жалобы в Совет по этике СМИ. Одним из них был Райвис Зелтитс.

Политик свои действия объясняет тем, что "убийце была предоставлена платформа, с которой он вещает со своим посланием".

"Название "Personība aiz restēm" (в латышской версии проекта слово personība употреблялось в значении "человек", а не в значении "личность", - Прим.ред.). Можем ли мы в отношении насильника и убийцы девятилетней девочки использовать слово personība? Это же выбор СМИ! Была ли необходима фотосессия заключенного? В первом интервью также не было рефлексии интервьюера. Там было только послания преступника", - объясняет свою позицию Зелтитс.

Оценивая реакцию общественности и конкретного политика, психиатр Артур Утинанс указывает - как преступнику, так и самому обществу важно анализировать свои ошибки.

"Каковы причинно-следственные связи того, что человек попал в тюрьму? Что его довело до этого, что происходило в семье?", - подчеркивает эксперт.

В свою очередь руководитель Управления мест лишения свободы говорит, что такая реакция была предсказуемой. Хорошо, что благодаря этим интервью началась общественная дискуссия.

"Считаю, что люди слишком рано, уже после первого интервью, сделали выводы. Это означает, что люди не прочли пролог, в котором были описаны цели проекта", - отметила Спуре.

Интервью с Алдисом Звирбулисом стало причиной того, что жители Латвии в виртуальном пространстве начали дискуссию о возобновлении смертной казни. За это выступал и политик из Нацобъединения.

"На мой взгляд, есть очевидно садистские преступления. Преступникам это доставляет наслаждение. Именно поэтому иногда смертная казнь может являться единственным адекватным средством для восстановления правосудия", - считает Зелтитс.

Артур Утинанс указывает на то, что люди за смертную казнь чаще всего выступают до тех пор, пока это не затрагивает их самих или их родственников.

"Кроме того, в Латвии было несколько случаев, когда человека осуждали несправедливо, и его могли расстрелять. Вспомним хотя бы дело Роголева", - комментирует он.

Чему мы можем учиться?

В конце передачи журналист Илья Козин всех участников дискуссии спросил о том, чему мы все можем учиться из проекта "Невидимое в тюрьме".

Илона Спуре считает, что на человека, попавшего в заключение, нужно смотреть шире. А именно - оценивать, что произошло в его детстве или юности, что могло довести его до преступления. Например, неблагоприятная социальная среда или неполная семья.

"Я надеюсь, что эта дискуссия продолжится, мы могли бы говорить именно об этих первых этапах жизни - о детских домах, неполных семьях, алкоголизме, проблемах зависимости. Почему в тот момент общество не смогло вернуть этого человека на правильный путь", - добавляет Зелтитс.

Психиатр Артурс Утинанс говорит, что интервью с осужденными пожизненно показывают причинно-следственные связи, почему человек совершает преступление, и почему, выйдя на свободу, повторяет его снова.

"Это путь, каким образом мы можем что-то менять", - признает эксперт.