Президент немецкой олимпийской ассоциации: WADA исчерпала свой кредит доверия

Президент Олимпийской спортивной ассоциации Германии (DOSB) Альфон Херман рассказал, что из-да российского допингового скандала Мировой антидопинговое агентство (WADA) исчерпало свой кредит доверия, сообщает DPA.
"Если вы спросите у меня или у кого-то другого из организации DOSB том, полностью ли мы доверяем WADA, думаю, мало кто единогласно скажет "да", - перед ожидаемой пресс-конференцией WADA заявил президент DOSB Херман.
Он критично оценил работу нынешнего руководителя WADA Крейга Риди, так как под его надзором и произошел российский допинговый скандал.
"За столь серьезные вещи как российский скандал, который годами шел не в том направлении, руководитель организации должен быть способен взять на себя ответственность, чтобы "очистить магазин", показав таким образом лучший путь," - сказал Херман. "Не считаю, что руководство Риди можно считать успешным".
В Польше проходит трехдневная конференция WADA, на которой, скорее всего, должность президента организации будет отдана министру спорта Польши Витолду Банке. Он займет эту должность с 1 января будущего года.