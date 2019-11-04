Пн, 4.11.2019
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Президент немецкой олимпийской ассоциации: WADA исчерпала свой кредит доверия

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент Олимпийской спортивной ассоциации Германии (DOSB) Альфон Херман рассказал, что из-да российского допингового скандала Мировой антидопинговое агентство (WADA) исчерпало свой кредит доверия, сообщает DPA.

"Если вы спросите у меня или у кого-то другого из организации DOSB  том, полностью ли мы доверяем WADA, думаю, мало кто единогласно скажет "да", - перед ожидаемой пресс-конференцией WADA заявил президент DOSB Херман.

Он критично оценил работу нынешнего руководителя WADA Крейга Риди, так как под его надзором и произошел российский допинговый скандал.

"За столь серьезные вещи как российский скандал, который годами шел  не в том направлении, руководитель организации должен быть способен взять на себя ответственность, чтобы "очистить магазин", показав таким образом лучший путь," - сказал Херман. "Не считаю, что руководство Риди можно считать успешным".

В Польше проходит трехдневная конференция WADA, на которой, скорее всего, должность президента организации будет отдана министру спорта Польши Витолду Банке. Он займет эту должность с 1 января будущего года.

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