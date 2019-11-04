Коалиция обсудит, можно ли найти дополнительные средства для повышения зарплат медиков

Партии правящей коалиции обсудят вопрос о том, можно ли в бюджете будущего года найти еще какие-либо средства для повышения зарплат медицинским работникам, свидетельствуют неофициальные данные, имеющиеся в распоряжении агентства LETA.
Пока неизвестно, о какой сумме идет речь, и конкретные источники средств не обозначены. Заседание коалиции состоится сегодня вечером.
Как сообщалось, в знак протеста против недостаточного финансирования здравоохранения медицинские работники в четверг проведут акцию "День без врача".
Организаторы акции всем врачам, кроме медиков Службы неотложной медицинской помощи, предлагают взять на один день отпуск за свой счет. В этот же день пройдет акция протеста у здания Сейма.
Протесты связаны с тем, что, вопреки ранее обещанным 120 млн евро, на повышение зарплат медицинских работников в бюджете будущего года выделено всего 42 млн евро.