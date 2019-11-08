Камилла Огун - восходящая звезда российского баскетбола, которой пришлось столкнуться с расизмом

К своим 20 годам Камилла - чемпионка Европы 2014 года среди молодёжных команд (U16), серебряный призёр чемпионата мира 2015 года (U19), бронзовый призёр ЧЕ-2016 (U18) и серебряный призёр ЧЕ-2019 (U20). Кроме того, в феврале 2018 года Камилла дебютировала за главную сборную России, став самой юной участницей команды в матче против Албании.

"После дебюта за главную сборную у меня даже подписчиков в Instagram прибавилось. На 600-800 человек примерно. Пишут в личные сообщения, некоторые даже приглашают на свидание, но я честно отвечаю, что у меня есть молодой человек", - говорит Камилла.

В 6 лет Камилла начала заниматься танцами, но девушка быстро переросла всех ребят и ей было тяжело найти партнёра. Девочка была очень активной, поэтому нужно было найти занятие, чтобы Камилла могла направить свою энергию в нужное русло - выбор пал на баскетбол.

Из-за яркой внешности и цвета кожи (папа баскетболистки из Нигерии) у девушки не раз возникали проблемы, но в основном это происходило в начальных классах. Камилла рассказывает, что ей приходилось выслушивать кучу обзывательств, но самый большой удар на себя приняла её старшая сестра Джулия, детство которой пришлось на 90-е.

"В Старом Осколе проживало всего четверо темнокожих, трое из них в нашей семье. Родители меня научили не давать себя в обиду, поэтому если кто-то из мальчишек обзывался, я их лупила", - с улыбкой на лице вспоминает Камилла в интервью "Советскому Спорту".

Баскетболистка рассказывает, что сейчас такого сильного расизма в России нет, хотя когда она только начала выступать за сборную, появлялось много неприятных комментариев на тему её внешности.

"В первые годы действительно были комментарии типа "она же чернокожая, что она забыла в сборной России?!". Сейчас такого уже нет. Люди привыкли. Может быть, люди стали более толерантными".