Камилла Огун - восходящая звезда российского баскетбола, которой пришлось столкнуться с расизмом
Камилла Оджо Огун - родилась 7 мая 1999 года в Старом Осколе и в свои 20 лет она восходящая звезда российского баскетбола, имеет спонсорский контракт, а Instagram Камиллы - просто огонь!
К своим 20 годам Камилла - чемпионка Европы 2014 года среди молодёжных команд (U16), серебряный призёр чемпионата мира 2015 года (U19), бронзовый призёр ЧЕ-2016 (U18) и серебряный призёр ЧЕ-2019 (U20). Кроме того, в феврале 2018 года Камилла дебютировала за главную сборную России, став самой юной участницей команды в матче против Албании.
"После дебюта за главную сборную у меня даже подписчиков в Instagram прибавилось. На 600-800 человек примерно. Пишут в личные сообщения, некоторые даже приглашают на свидание, но я честно отвечаю, что у меня есть молодой человек", - говорит Камилла.
Всем чао, дорогие мои!🤙🏾 Как вам осень в этом году?) Тепло позволяет носить ещё легкие курточки, толстовки и кроссовки 👟 В связи с этим маленький КОНКУРС! Хочу вручить новые кроссовки любой модели от @adidas кому-то из моих подписчиков) Для этого нужно быть на меня подписанным, отметить одного друга в коментах и поставить номер своего комента! Отмечать не более трёх друзей В воскресенье я подведу итоги и спишусь с победителем насчёт размера и модели кроссовок) Может быть именно ты выиграешь пару! Kam with love❤️❤️
В 6 лет Камилла начала заниматься танцами, но девушка быстро переросла всех ребят и ей было тяжело найти партнёра. Девочка была очень активной, поэтому нужно было найти занятие, чтобы Камилла могла направить свою энергию в нужное русло - выбор пал на баскетбол.
Из-за яркой внешности и цвета кожи (папа баскетболистки из Нигерии) у девушки не раз возникали проблемы, но в основном это происходило в начальных классах. Камилла рассказывает, что ей приходилось выслушивать кучу обзывательств, но самый большой удар на себя приняла её старшая сестра Джулия, детство которой пришлось на 90-е.
"В Старом Осколе проживало всего четверо темнокожих, трое из них в нашей семье. Родители меня научили не давать себя в обиду, поэтому если кто-то из мальчишек обзывался, я их лупила", - с улыбкой на лице вспоминает Камилла в интервью "Советскому Спорту".
Баскетболистка рассказывает, что сейчас такого сильного расизма в России нет, хотя когда она только начала выступать за сборную, появлялось много неприятных комментариев на тему её внешности.
"В первые годы действительно были комментарии типа "она же чернокожая, что она забыла в сборной России?!". Сейчас такого уже нет. Люди привыкли. Может быть, люди стали более толерантными".
На вопрос - о чём мечтает баскетболистка? Камилла без долгих раздумий отвечает, что очень хочет хорошо провести текущий сезон и следующим летом драфтоваться в женскую НБА. Что касается планов со сборной России, то девушка мечтает о победе на Олимпиаде.
Мечты в обычной жизни у девушки гораздо скромнее: "Просто быть хорошим человеком и иметь хорошую крепкую семью".