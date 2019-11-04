Предусмотренные на ремонт Нового Рижского театра 7 млн евро пустят на общественный транспорт

По расчетам Автотранспортной дирекции, убытки за региональные перевозки, подлежащие компенсации, могут составить в этом году по крайней мере 76,9 млн евро, а доступное для их покрытия финансирование составляет 61,3 млн евро. Таким образом, выделение дополнительных средств позволит государству частично выполнить свои обязательства.