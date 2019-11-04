Предусмотренные на ремонт Нового Рижского театра 7 млн евро пустят на общественный транспорт

7 млн евро, ранее предусмотренные в бюджете для реконструкции здания Нового Рижского театра, планируется передать Министерству сообщения на дотации для покрытия убытков предприятий общественного транспорта, свидетельствует повестка дня завтрашнего заседания правительства.
Средства будут направлены на покрытие убытков предприятий, обеспечивающих региональные перевозки автобусами и поездами, а также республиканским городам за услуги общественного транспорта в 2019 году.
Министру финансов Янису Рейрсу поручено информировать Сейм о перераспределении средств и перераспределить их, получив согласие парламента.
По расчетам Автотранспортной дирекции, убытки за региональные перевозки, подлежащие компенсации, могут составить в этом году по крайней мере 76,9 млн евро, а доступное для их покрытия финансирование составляет 61,3 млн евро. Таким образом, выделение дополнительных средств позволит государству частично выполнить свои обязательства.
В июне госагентство Valsts nekustamie īpašumi расторгло договор о реконструкции театра с компанией Rere buve 1 из-за допущенных предприятием нарушений.