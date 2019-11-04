Протест врачей 7 ноября: к кому обращаться, если необходима медпомощь именно в этот день

Акция протеста медицинских работников в предстоящий четверг не повлияет на обеспечение неотложной помощи в приемных покоях больниц, а в случае простых заболеваний можно будет круглосуточно звонить по консультативному телефону семейных врачей, сообщили агентству LETA в Национальной службе здравоохранения.
Служба информирует, что в отдельных медицинских учреждениях в день акции не будут обеспечиваться плановые услуги, например, прием у семейного врача, у специалистов, процедуры в дневном стационаре.
На консультативный телефон семейных врачей 66016001 можно обращаться при таких симптомах и заболеваниях, как простуда, боли в животе, горле, ухе, спине, обострения хронических заболеваний, рвота.
С семейными врачами можно проконсультироваться, если человек не понимает, нужна ли ему срочная помощь.
НСЗ напоминает, что в приемных отделениях больниц не оказывается оплачиваемая государством медицинская помощь в случаях, которые не являются неотложными.
Перед акцией НСЗ призывает хронических больных обеспечить себя лекарствами, если же нужен больничный, врач откроет его на следующий день.
Напомним, почти тысяча медицинских работников, в том числе сотрудники рижских больниц и студенты-медики, планируют принять участие в акции протеста "Один день без врача", которая состоится возле здания Сейма 7 ноября.
Акция проходит в знак протеста против недостаточного финансирования медицины в бюджете 2020 года. В соцсети Facebook на странице Viena diena bez medicīnas personāla врачи призывают всех желающих принять участие в акции протеста медицинских работников.
❗️Pirms gaidāmās ārstu protesta akcijas š.g. 7. novembrī, @VMNVD informē par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām!— NVD (@VMNVD) November 4, 2019
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