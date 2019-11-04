Пн, 4.11.2019
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  • В день акции протеста медработников будет работать консультативный телефон семейных врачей
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В день акции протеста медработников будет работать консультативный телефон семейных врачей

ФОТО: Rebeka Žeire/LETA

Акция протеста медицинских работников в предстоящий четверг не повлияет на обеспечение неотложной помощи в приемных покоях больниц, а в случае простых заболеваний можно будет круглосуточно звонить по консультативному телефону семейных врачей, сообщили агентству LETA в Национальной службе здравоохранения.

Служба информирует, что в отдельных медицинских учреждениях в день акции не будут обеспечиваться плановые услуги, например, прием у семейного врача, у специалистов, процедуры в дневном стационаре.

На консультативный телефон семейных врачей 66016001 можно обращаться при таких симптомах и заболеваниях, как простуда, боли в животе, горле, ухе, спине, обострения хронических заболеваний, рвота.

С семейными врачами можно проконсультироваться, если человек не понимает, нужна ли ему срочная помощь.

НСЗ напоминает, что в приемных отделениях больниц не оказывается оплачиваемая государством медицинская помощь в случаях, которые не являются неотложными.

Перед акцией НСЗ призывает хронических больных обеспечить себя лекарствами, если же нужен больничный, врач откроет его на следующий день.

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