В день акции протеста медработников будет работать консультативный телефон семейных врачей

Служба информирует, что в отдельных медицинских учреждениях в день акции не будут обеспечиваться плановые услуги, например, прием у семейного врача, у специалистов, процедуры в дневном стационаре.

На консультативный телефон семейных врачей 66016001 можно обращаться при таких симптомах и заболеваниях, как простуда, боли в животе, горле, ухе, спине, обострения хронических заболеваний, рвота.

С семейными врачами можно проконсультироваться, если человек не понимает, нужна ли ему срочная помощь.

НСЗ напоминает, что в приемных отделениях больниц не оказывается оплачиваемая государством медицинская помощь в случаях, которые не являются неотложными.