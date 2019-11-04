HFC Paris - новый бренд нишевой парфюмерии в Латвии

С момента основания бренда HFC Paris в 2017 году его парфюмеры Бенуа Бержиа и Венсан Рикор выпустили 21 парфюм в четырех направлениях: Original, Black, Asia и Magic. От невесомых, нежных и цветочных, как Chic Blossom, Wear Love Everywhere и рокового Lady in Red до восточно-пряных, древесных, гурманских и мистических Shade of Chocolate, Sword Dancer и Devil’s Intrigue. Ароматы каждой коллекции отличаются своим настроением, характером и линией дизайна. Но все они объединены "ольфакторным" (от латинского olfactorius - благовонный, душистый, относящийся к области восприятия запахов) почерком компании -

для более "объемного» звучания и усиления притягательного эффекта практически во всех композициях HFC Paris присутствуют афродизиаки

- амбра и мускус, а также мадагаскарская ваниль, широко известная благодаря своим эйфорическим качествам.

ФОТО: Пресс-фото

"Ощущение счастья - химия чувств, которую мы можем воспроизвести при помощи ароматов.

Сексуальность, соблазнительность, уверенность в себе и удовлетворенность жизнью - все эти коды счастья мы прописываем в наших парфюмах.

Это и есть главная концепция HFC Paris. В создании парфюмов мы используем редкие, ценные и натуральные ингредиенты - к примеру: розовое масло, экстракт жасмина и фиалковый корень, а также "секретные" ароматические сочетания. Мы хотим, чтобы открытие каждого нашего аромата наверняка стало для того, кто его приобретет, настоящей историей любви и воплощением личной мечты", - объясняет парфюмер Венсан Рикор.

ФОТО: Пресс-фото

За два года существования компания добилась значительных успехов - продажи парфюмов HFC Paris стартовали в крупнейших торговых центрах Москвы (ЦУМ, ГУМ и "Золотое Яблоко"), прочно укрепив позиции бренда в ТОП-5 самых востребованных среди российских покупателей нишевой парфюмерии. В ближайшее время бренд планирует выход на рынки Эстонии, Литвы и Армении.

Одним из главных факторов успеха компании является ее необычная концепция. Свои ароматы HFC Paris позиционирует как "парфюмерные арт-объекты".

Идея бренда заключается в соединении визуального образа и звучания аромата. Это действительно уникальный случай, когда в креативную команду парфюмерного бренда входят не только создатели парфюмов, но и иллюстраторы. На протяжении всего творческого процесса участники команды работают в синергии, сначала вместе придумывая "образ" для каждого парфюма, а затем визуализируя его и создавая ароматическую композицию.

Так, в разработке коллекции Magic участие приняла австралийский fashion-иллюстратор Меган Хесс, в Original - испанский иллюстратор Артуро Элена, а оригинальное визуальное оформление коллекции Asia разработал китайский художник Ким Цу.

ФОТО: Пресс-фото

HFC Paris с трепетом относится к каждой детали производства, уделяя форме упаковки парфюма ничуть не меньшее внимание, чем его содержанию. Поэтому

флаконы HFC Paris доставляются специально из Нормандии, где производятся из стекла ручной работы, а затем покрываются эмалью.