HFC Paris - новый бренд нишевой парфюмерии в Латвии

С момента основания бренда HFC Paris в 2017 году его парфюмеры Бенуа Бержиа и Венсан Рикор выпустили 21 парфюм в четырех направлениях: Original, Black, Asia и Magic. От невесомых, нежных и цветочных, как Chic Blossom, Wear Love Everywhere и рокового Lady in Red до восточно-пряных, древесных, гурманских и мистических Shade of Chocolate, Sword Dancer и Devil’s Intrigue. Ароматы каждой коллекции отличаются своим настроением, характером и линией дизайна. Но все они объединены "ольфакторным" (от латинского olfactorius - благовонный, душистый, относящийся к области восприятия запахов) почерком компании -