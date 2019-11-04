Адвокат: Римшевич как член совета ЕЦБ обладает иммунитетом

Адвокат обвиняемого в коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича Мартиньш Квепс считает, что его клиент как член совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) обладает уголовно-процессуальным иммунитетом к судопроизводству, уголовному преследованию и предъявлению обвинения, поэтому Квепс просит суд Рижского района обратиться в Суд ЕС, чтобы он принял преюдициальное решение по этому вопросу, то есть выходящее за пределы рассматриваемого дела или за пределы уголовного права вообще, без предварительного рассмотрения которого невозможно разрешение дела.
Квепс мотивировал свою просьбу тем, что в соответствии с иммунитетом Римшевичу нельзя предъявлять обвинения, связанные с его должностью в ЕЦБ. Если же прокуратура хочет предъявить ему обвинения, ей следовало обратиться в Суд ЕС с просьбой об отмене иммунитета. Адвокат сослался на пункты постановления Суда ЕС, восстановившего Римшевича в должности президента Банка Латвии.
Прокурор Виорика Йиргена на это возразила, что в момент, когда рассматривалось первоначальное дело, суд уже мог указать, что нарушаются уголовно-процессуальные права Римшевича, но сделано этого не было.
Другой адвокат Римшевича Марис Мезитис просил суд рассматривать дело на закрытом процессе, так как его материалы содержат информацию ограниченного доступа, связанную с деятельностью латвийских банков и ответами ЕЦБ на вопросы, заданные в ходе досудебного расследования.
На это прокурор возразила, что не видит оснований для закрытых судебных заседаний.
Сам Римшевич заявил суду, что использует иммунитет члена совета ЕЦБ не как способ избежать ответственности, а как защиту от необоснованных обвинений.
Все поданные ходатайства будут рассмотрены Рижским районным судом, который сегодня приступил к рассмотрению дела обвиняемого в коррупции Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса.