Адвокат: Римшевич как член совета ЕЦБ обладает иммунитетом

Квепс мотивировал свою просьбу тем, что в соответствии с иммунитетом Римшевичу нельзя предъявлять обвинения, связанные с его должностью в ЕЦБ. Если же прокуратура хочет предъявить ему обвинения, ей следовало обратиться в Суд ЕС с просьбой об отмене иммунитета. Адвокат сослался на пункты постановления Суда ЕС, восстановившего Римшевича в должности президента Банка Латвии.

Прокурор Виорика Йиргена на это возразила, что в момент, когда рассматривалось первоначальное дело, суд уже мог указать, что нарушаются уголовно-процессуальные права Римшевича, но сделано этого не было.

Другой адвокат Римшевича Марис Мезитис просил суд рассматривать дело на закрытом процессе, так как его материалы содержат информацию ограниченного доступа, связанную с деятельностью латвийских банков и ответами ЕЦБ на вопросы, заданные в ходе досудебного расследования.

На это прокурор возразила, что не видит оснований для закрытых судебных заседаний.

Сам Римшевич заявил суду, что использует иммунитет члена совета ЕЦБ не как способ избежать ответственности, а как защиту от необоснованных обвинений.