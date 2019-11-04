Министр показал, в каких условиях работают пожарные. Фото удручают

Министр отметил, что сотрудникам учреждений, подчиненных МВД, закон запрещает участвовать в забастовках. В публикации Гиргенс обращает внимание, что в финансировании нуждается не только медицинская отрасль.

"Люди, посмотрите на то наследство системы, в каких условиях работают сотрудники VUGD. Которым нужно спасать человеческие жизни каждый день.

VUGD уже сейчас не хватает средств для того, чтобы укомплектовать 3 человека в машину! Мы рискуем человеческими жизнями!

Инфраструктура рушится, средний возраст транспорта в течение 10 последующих лет составит около 30 лет. Проблемы с экипировкой.

Неужели в бюджете 2020 года мы отнимем финансирование у полицейских, пограничников и пожарных? Кто защитит тех людей, которые спасают человеческие жизни..." - подписал снимки министр.

Напомним, почти тысяча медицинских работников, в том числе сотрудники рижских больниц и студенты-медики, планируют принять участие в акции протеста "Один день без врача", которая состоится возле здания Сейма 7 ноября.