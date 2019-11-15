Пернилла Блум - олимпийская чемпионка по плаванию и секс-символ из Дании

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро - пожалуй, лучший турнир в карьере Перниллы. Датчанке в Бразилии удалось завоевать две медали - золото на дистанции 50 метров вольным стилем, а также в составе национальной сборной она забрала бронзу в эстафете (4х100 метров), установив европейский рекорд.

Через год после той Олимпиады Пернилла завоевала бронзу на чемпионате мира, а также неоднократно признавалась лучшей спортсменкой Дании. Всего на счету пловчихи 11 наград, в том числе 7 золотых медалей чемпионатов мира и Европы.

Тот успех был ошеломительным для Дании, которая не входит в число "мировых держав плавания". Девушка за короткое время превратилась в секс-символ, начала сниматься в различных фотосессиях и рекламных кампаниях.

В следующий раз спортивные СМИ написали о датчанке лишь в начале 2019 года, сообщив, что Пернилле Блум сделали серьёзную операцию на сердце. Операция на устранение отверстия в межпредсердной перегородке являлась необходимой для снижения рисков образования тромбов и остановки сердца.

После операции Блум начала восстановление в тренировочном лагере в Южной Африке, а сейчас по-тихоньку начинает принимать участие в различных турнирах.