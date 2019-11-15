Пернилла Блум - олимпийская чемпионка по плаванию и секс-символ из Дании
25-летняя датская пловчиха Пернилла Блум была участницей Олимпийских игр 2012 и 2016 годов. Вскоре после этого спортсменка превратилась в настоящий секс-символ своей страны.
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро - пожалуй, лучший турнир в карьере Перниллы. Датчанке в Бразилии удалось завоевать две медали - золото на дистанции 50 метров вольным стилем, а также в составе национальной сборной она забрала бронзу в эстафете (4х100 метров), установив европейский рекорд.
Через год после той Олимпиады Пернилла завоевала бронзу на чемпионате мира, а также неоднократно признавалась лучшей спортсменкой Дании. Всего на счету пловчихи 11 наград, в том числе 7 золотых медалей чемпионатов мира и Европы.
Тот успех был ошеломительным для Дании, которая не входит в число "мировых держав плавания". Девушка за короткое время превратилась в секс-символ, начала сниматься в различных фотосессиях и рекламных кампаниях.
В следующий раз спортивные СМИ написали о датчанке лишь в начале 2019 года, сообщив, что Пернилле Блум сделали серьёзную операцию на сердце. Операция на устранение отверстия в межпредсердной перегородке являлась необходимой для снижения рисков образования тромбов и остановки сердца.
После операции Блум начала восстановление в тренировочном лагере в Южной Африке, а сейчас по-тихоньку начинает принимать участие в различных турнирах.
В описании профиля Перниллы в Instagram указан статус: "Наслаждаясь моим путешествием к Токио 2020". Очень хочется, чтобы датчанка вернулась к Олимпийским играм 2020 года и вновь заставила обратить на себя внимание, а пока что давайте полюбуемся датской красавицей.
25 years in this beautiful thing called LIFE 🍀 What a journey of surprises, life lessons, travels and dreams 🦋 I'm so grateful for the life i'm living. I'm proud of the woman I have become. I'm touched by all the people who walks by my side with me through the good and the challenging times. Today is a celebrating full of gratitude to all the love and beauty which exist in my life. Thank you LIFE for letting me fall in love with you over and over again ♥️ #birthdaykid 🇩🇰