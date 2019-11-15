Пт, 15.11.2019
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Пернилла Блум - олимпийская чемпионка по плаванию и секс-символ из Дании
Instagram недели

Пернилла Блум

ФОТО: instagram.com/pernilleblume

25-летняя датская пловчиха Пернилла Блум была участницей Олимпийских игр 2012 и 2016 годов. Вскоре после этого спортсменка превратилась в настоящий секс-символ своей страны.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро - пожалуй, лучший турнир в карьере Перниллы. Датчанке в Бразилии удалось завоевать две медали - золото на дистанции 50 метров вольным стилем, а также в составе национальной сборной она забрала бронзу в эстафете (4х100 метров), установив европейский рекорд.

Через год после той Олимпиады Пернилла завоевала бронзу на чемпионате мира, а также неоднократно признавалась лучшей спортсменкой Дании. Всего на счету пловчихи 11 наград, в том числе 7 золотых медалей чемпионатов мира и Европы.

Тот успех был ошеломительным для Дании, которая не входит в число "мировых держав плавания". Девушка за короткое время превратилась в секс-символ, начала сниматься в различных фотосессиях и рекламных кампаниях.

В следующий раз спортивные СМИ написали о датчанке лишь в начале 2019 года, сообщив, что Пернилле Блум сделали серьёзную операцию на сердце. Операция на устранение отверстия в межпредсердной перегородке являлась необходимой для снижения рисков образования тромбов и остановки сердца.

После операции Блум начала восстановление в тренировочном лагере в Южной Африке, а сейчас по-тихоньку начинает принимать участие в различных турнирах.

В описании профиля Перниллы в Instagram указан статус: "Наслаждаясь моим путешествием к Токио 2020". Очень хочется, чтобы датчанка вернулась к Олимпийским играм 2020 года и вновь заставила обратить на себя внимание, а пока что давайте полюбуемся датской красавицей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reklame @only_official | 💭 It's a blue jean kinda dream 💙 #onlyxblume

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Barcelona you have been a true pleasure 🕊 #bcn

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Got myself some new sunnies. Now all I need is a good book and a cup of coffee ☕️

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My mind is a happy place 💭 #managementmh #euroman

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SUNDAY. Take it slow and give your soul a chance to catch up with your body 🕊

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One tough cookie 🥊🍪😤 #adidas aka Pebs the Pitbull 😂

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Cover girl before the storm @fitlivingmagasin 📸 @petra_kleis

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Tryin’ to get my King pigeon pose right 🧘🏻‍♀️

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Refreshin' 💦 #noccodanmark

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Can you spot the #NOCCO drink? 👀

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Weekend, I've got my eyes on you 👀 #createdwithadidas

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