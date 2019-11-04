LTV7: улица Краста не прошла проверки дождём. Она до сих пор не сдана в эксплуатацию

14 сентября 2019 года на улице Краста состоялся ночной заезд в честь окончания ремонта одной из главных магистралей столицы, напоминают журналисты. В обновление покрытия было вложено свыше 8 миллионов евро. Водители могли ожидать, что ремонт избавит эту улицу от постоянных луж, которые появлялись после дождя. Но именно такая возникла сегодня сразу за светофором у поворота на торговый центр Mols.

Водители, каждый раз въезжая в лужу поднимали столб воды. При плотном потоке объехать её невозможно. Департамент сообщения Рижской думы отправил на место своих специалистов для оценки ситуации. Возможная причина проблемы — песок из обочины. Он мог забить ливнесток. Чистить его будут строители за свой счёт. Потому что слухи о готовности улицы Краста оказались преувеличены.

"Улица Краста по-прежнему не сдана в эксплуатацию. Специалисты департамента проводят оценку, констатируют недочёты, которые устраняются. Это долгий этап. За каждым дефектом стоит штраф. В целом строителям уже выписано штрафов на неполные 18 тысяч евро", - объяснила представитель департамента сообщения Илзе Диманта.

В департаменте рассчитывают, что улица Краста в итоге будет сдана в эксплуатацию к концу года.