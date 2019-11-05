Видео: Михаил Ширвинд прогулялся по Риге и восхитился местными ресторанами

Михаил Александрович рассказал о том, что, по его мнению, удивительно и поразительно в Риге.

Телеведущий посетил несколько рижских ресторанов, где отведал устриц и блюда из баранины. Побывал на колокольне церкви Святого Петра и посетил музей янтаря.

За два дня ролик посмотрели свыше 60 тысяч человек.

"Съедобное Несъедобное" - это цикл передач, "своеобразный гастрономический туризм". По мнению Михаила Александровича, у него получаются интересные и полезные для зрителей "виртуальные путешествия".