Вт, 5.11.2019
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Видео: Михаил Ширвинд прогулялся по Риге и восхитился местными ресторанами

Михаил Ширвиндт

ФОТО: скриншот видео

Известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт посетил Латвию в рамках своей YouTube-программы "Съедобное-Несъедобное". 

Михаил Александрович рассказал о том, что, по его мнению, удивительно и поразительно в Риге. 

Телеведущий посетил несколько рижских ресторанов, где отведал устриц и блюда из баранины. Побывал на колокольне церкви Святого Петра и посетил музей янтаря. 

За два дня ролик посмотрели свыше 60 тысяч человек. 

"Съедобное Несъедобное" - это цикл передач, "своеобразный гастрономический туризм". По мнению Михаила Александровича, у него получаются интересные и полезные для зрителей "виртуальные путешествия".

Михаил Ширвиндт советский и российский телеведущий, сын актера Александра Ширвиндта. Раньше играл в театре. Был ведущим программ "Дог-шоу "Я и моя собака"" и "Хочу знать".

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