Видео: Михаил Ширвинд прогулялся по Риге и восхитился местными ресторанами

Известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт посетил Латвию в рамках своей YouTube-программы "Съедобное-Несъедобное".
Михаил Александрович рассказал о том, что, по его мнению, удивительно и поразительно в Риге.
Телеведущий посетил несколько рижских ресторанов, где отведал устриц и блюда из баранины. Побывал на колокольне церкви Святого Петра и посетил музей янтаря.
За два дня ролик посмотрели свыше 60 тысяч человек.
"Съедобное Несъедобное" - это цикл передач, "своеобразный гастрономический туризм". По мнению Михаила Александровича, у него получаются интересные и полезные для зрителей "виртуальные путешествия".
Михаил Ширвиндт советский и российский телеведущий, сын актера Александра Ширвиндта. Раньше играл в театре. Был ведущим программ "Дог-шоу "Я и моя собака"" и "Хочу знать".