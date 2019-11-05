В Этнографическом музее в Риге вандалы оставили на дереве надпись "Крым - это Россия"

На дереве в Этнографическом музее в Риге появилась надпись "Крым это Россия". Фотографию этого опубликовала в своём Twitter-аккаунте исследователь в области медиа и связей с общественностью, ассоциированный профессор RISEBA Сандра Вейнберга.
"Текст в музее природы. В Риге. Нужно убрать эту грубость", - подписала снимок Вейнберга.
"Не стоит ли лучше присматривать за своей территорией?" - обратилась женщина непосредственно к руководству музея.
Teksts Brīvdabas muzejā. Rīgā. Jānotīra nost rupjības. pic.twitter.com/460P00D7jg— Sandra Veinberga (@sandraveinberga) November 3, 2019