Вт, 5.11.2019
Еще когда я была молодой, я видела, что стало с одним из руководителей Volkswagen - он казался всемогущим, но в тот день, когда он вышел на пенсию, никто больше не брал его во внимание. На самом деле, как только за тобой закрывается дверь, о тебе забывают. Байба Рубеса, экс-руководитель Statoil и Rail Baltica
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В Этнографическом музее в Риге вандалы оставили на дереве надпись "Крым - это Россия"

ФОТО: twitter.com/sandraveinberga/

На дереве в Этнографическом музее в Риге появилась надпись "Крым это Россия". Фотографию этого опубликовала в своём Twitter-аккаунте исследователь в области медиа и связей с общественностью, ассоциированный профессор RISEBA Сандра Вейнберга.

"Текст в музее природы. В Риге. Нужно убрать эту грубость", - подписала снимок Вейнберга. 

"Не стоит ли лучше присматривать за своей территорией?" - обратилась женщина непосредственно к руководству музея.

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