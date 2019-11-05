Вт, 5.11.2019
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Чем Елизавета II чистит свои драгоценности, и еще одна ее хитрость...
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ФОТО: AFP/SCANPIX

Личный стилист королевы Великобритании Елизаветы II Анжела Келли в своей книге "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe" раскрывает некоторые интересные детали из жизни Ее Величества.

Королевский костюмер, которая на протяжении вот уже 25 лет часто посещает Елизавету II, поскольку создает для нее наряды, призналась, что Ее Величество живет довольно скромно, даже экономно. И вот еще один нюанс.

По словам Анжелы Келли,

королева требует, чтобы ее драгоценности, в том числе тиары и короны, чистили старинным методом, а именно - смесью британского джина с простой водой.

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: EPA/Scanpix

Кроме того, Келли отметила, что Елизавета II ценит хорошие предложения. Так, ткани для своих нарядов она предпочитает покупать в Сингапуре, потому что там она может претендовать на налоговые скидки, поскольку не является резидентом этой страны.

ФОТО: Reuters/ScanPix

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