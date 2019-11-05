100-килограммовая девушка бросила работу ради обжорства перед камерой
22-летняя Чарна Роули из Лондона решила оставить работу, чтобы объедаться на камеру и выкладывать ролики на своем YouTube-канале, сообщает Mirror Online.
Как отмечает издание, девушка надеется монетизировать канал и заработать с помощью обжорства. За один прием пищи она может съесть около 5,5 тысячи калорий, однако планирует довести эту цифру до 10 тысяч. Англичанка поглощает перед камерой еду из McDonald's, китайские блюда на вынос и пиццу.
Вес Роули составляет 101,6 килограмма, при этом она четыре раза в неделю посещает спортзал, чтобы не поправляться.
По словам молодой блогерши, за ее эфирами следят до 40 тысяч человек, среди которых есть, конечно, и хейтеры, называющие ее толстой, но девушка старается не обращать на них внимания.
Маама Чарны, с которой та живет, одобряет ее занятие. Она поддерживает дочь и привыкла к тому, что им постоянно доставляют еду на дом.
Напомним, видео, на которых люди демонстрируют, как они едят, носят название "мокпан" (как варианты - "мокбан" или "мукбанг").
Эта тенденция зародилась в Южной Корее. Зачастую возле блогеров стоят микрофоны, которые передают все звуки при употреблении ими пищи.